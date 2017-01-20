Orgeneral Akar'dan Ã¼Ã§ ildeki birliklere ziyaret

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.Â
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bÃ¶lgede bulunan harekat merkezinde, 150. gÃ¼nÃ¼ geride kalan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na yÃ¶nelik geliÅŸmeler hakkÄ±nda, ilgili komutanlÄ±klardan son duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri aldÄ±.
Daha sonra Adana'ya giden Orgeneral Akar, Ä°ncirlik 10'uncu Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda denetlemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu
Adana'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili davada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ihraÃ§ edilen Ä°l Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 5 eski subay, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Meclis'te, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi. Teklifin 14. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ã¼lke yÃ¶netiminde zaman ekonomisi saÄŸlayacak. Yani iÅŸler daha kÄ±sa sÃ¼rede halledilecek. Sistem didiÅŸmeyi, Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taÃ§landÄ±rÄ±lmalÄ±, terÃ¶ristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 47. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸekâ€™le Sohbet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlattÄ±
Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli personele yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde ambulansÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Ã‡orum'da bir evden 83 adet tespih ile saat, tÃ¼fek, kÄ±lÄ±Ã§ ve hanÃ§er Ã§alan 2 kiÅŸi, tutuklandÄ±
Muammer GÃ¼ler'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 51 kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verildi
Ã–SYM, YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli "geÃ§ici kimlik belgesi" ile sÄ±nava girebileceÄŸini duyurdu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta yapÄ±lacak deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra, e-ALES iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takvimi ilan edilecek
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi