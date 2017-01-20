20:25, 20 Ocak 2017 Cuma

Orgeneral Akar'dan Ã¼Ã§ ildeki birliklere ziyaret





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.Â Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bÃ¶lgede bulunan harekat merkezinde, 150. gÃ¼nÃ¼ geride kalan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na yÃ¶nelik geliÅŸmeler hakkÄ±nda, ilgili komutanlÄ±klardan son duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri aldÄ±. Daha sonra Adana'ya giden Orgeneral Akar, Ä°ncirlik 10'uncu Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda denetlemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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