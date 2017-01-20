GÃ¼ncelleme: 21:15, 20 Ocak 2017 Cuma

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rÄ±





Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, binanÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nÄ±n isabet aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinin arka sokaÄŸÄ±ndan, C Blok binasÄ±na doÄŸru lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu, bahÃ§e duvarÄ± isabet alÄ±rken, saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan bir kiÅŸinin ara sokaklara doÄŸru kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. VALÄ° ÅžAHÄ°N'DEN AÃ‡IKLAMA Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§e duvarÄ±na isabet eden bir lav silahÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± meydana gelmiÅŸ olup, personelimizden Ã¶lÃ¼, yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Vali Åžahin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Åžahin, "Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§e duvarÄ±na isabet eden bir lav silahÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± meydana gelmiÅŸ olup, personelimizden Ã¶lÃ¼, yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin tespit ve yakalanmalarÄ±na yÃ¶nelik geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â

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