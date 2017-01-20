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22:32, 20 Ocak 2017 Cuma
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GÃ¼ncelleme: 22:15, 20 Ocak 2017 Cuma

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UNESCO Halepâ€™te incelemelerde bulundu
UNESCO Halepâ€™te incelemelerde bulundu

UNESCO, geÃ§en yÄ±l sonu aÄŸÄ±r bombardÄ±mana hedef olan Suriyeâ€™nin tarihi Halep kentindeki tahribatÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Bilim, EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r KuruluÅŸu (UNESCO), geÃ§en yÄ±l sonu aÄŸÄ±r bombardÄ±mana hedef olan Suriyeâ€™nin tarihi Halep kentindeki tahribatÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi.

Halepâ€™te 16-19 Ocak tarihlerinde incelemelerde bulunan UNESCO uzman heyeti, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve izlenimleri ile ilgili ilk deÄŸerlendirmelerini bugÃ¼n kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±.

"ESKÄ° KENTÄ°N YÃœZDE 30'U TAMAMEN TAHRÄ°P OLDU"

Halepâ€™in UNESCOâ€™nun korumasÄ± altÄ±nda olduÄŸu belirtilen yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Eski kentin yÃ¼zde 60â€™Ä± ciddi bir ÅŸekilde zarar gÃ¶rdÃ¼, yÃ¼zde 30â€™u tamamen tahrip oldu." denildi.

AÃ§Ä±klamada, baÅŸta BÃ¼yÃ¼k Cami olmak Ã¼zere, kentteki diÄŸer tarihi cami, kilise, medrese, hamam, ve hanlar ile diÄŸer tarihi binalarÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Yerel yetkililerle, tahrip olan tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel binalarÄ±n restorasyonu konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, eski kentin "koruma altÄ±na alÄ±nacak acil bÃ¶lge" ilan edilmesinin Ã¶nerildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, UNESCOâ€™nun diÄŸer uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarla buranÄ±n yeniden restorasyonunun koordinasyonunun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.

EÄžÄ°TÄ°M DURMA NOKTASINDA

AÄŸÄ±r bombardÄ±man sonucu tahrip olan okullar, elektrik, su gibi alt yapÄ± sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden eÄŸitimin durma noktasÄ±na geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

UNESCO Genel DirektÃ¶rÃ¼ Irina Bokova ise heyetin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nyanÄ±n en eski kentlerinden birinin tahrip edilmesi bÃ¼tÃ¼n Suriyeliler ve insanlÄ±k adÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir trajedi." ifadesini kullandÄ±.

Bokova, eski kentin tekrar canlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu Ã¼stlenmesini istedi.

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Ä°lgili Konular UNESCO Halep Suriye
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UNESCO Halep te incelemelerde bulundu
UNESCO Halepâ€™te incelemelerde bulundu

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