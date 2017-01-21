00:44, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±nav yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce teÅŸkilat mensuplarÄ± arasÄ±ndanÂ komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday bin Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ± iÃ§inÂ sÄ±navÂ yapÄ±lacak.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Polis Amirleri EÄŸitim Merkezine, emniyet mensubu adaylar arasÄ±ndan ilk derece amirlik eÄŸitimi (komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±) iÃ§in 50'si kadÄ±n bin Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ã–n baÅŸvurularÄ± 8-15 Åžubat'ta Personel Bilgi Sistemi Ã¼zerinden yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n, tarihi ve yerlerine iliÅŸkin duyurular daha sonra bildirilecek.

BaÅŸvuruda bulunacak emniyet mensubu adaylar iÃ§in gereken ÅŸartlar ÅŸÃ¶yle:

"En az 4 yÄ±llÄ±k lisans seviyesindeki bir yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programÄ±ndan veya bunlara denkliÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca kabul edilen yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olmak. BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla meslekte fiilen 2 yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak. SÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n 31 AralÄ±k tarihi itibarÄ±yla 45 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak (01.01.1974 ve sonrasÄ± doÄŸanlar). Son 2 performans deÄŸerlendirme puanÄ± iyi veya Ã§ok iyi olmak. Son 2 yÄ±l iÃ§inde kÄ±sa sÃ¼reli durdurma cezasÄ± ve meslek yaÅŸantÄ±sÄ± iÃ§erisinde uzun sÃ¼reli durdurma cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak. HaklarÄ±nda meslekten veya memuriyetten Ã§Ä±karma cezasÄ±nÄ± gerektirecek suÃ§lardan dolayÄ± adli veya idari soruÅŸturma yapÄ±lÄ±yor olmamak."

BaÅŸvuranlarÄ±n bu ÅŸartlardan herhangi birini taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n adaylÄ±klarÄ±, Ã¶ÄŸrenime baÅŸlamÄ±ÅŸlarsa Ã¶ÄŸrencilikleri sona erdirilecek.

BaÅŸvuruya iliÅŸkin diÄŸer konular, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "www.pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek.