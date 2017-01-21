Gambiya'da eski baÅŸkan Jammeh Ã¼lkeyi terk edecek

Gambiya'nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kaybeden ancak gÃ¶revini devretmeyi reddedenÂ Yahya Jammeh'in gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±pÂ Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Barrow, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Jammeh'in gÃ¶revinden ayrÄ±lÄ±p Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini belirtti.
DiÄŸer yandan, Senegalli hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Jammeh'in gÃ¶revini yeni lidere bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen yetkili, Jammeh'in gÃ¶revini bÄ±rakÄ±p Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in son dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AralÄ±k ayÄ±ndaki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz etme kararÄ± almÄ±ÅŸ ve kendisine yÃ¶nelik iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. GÃ¶revi Barrow'a bugÃ¼n devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek Ã¼lkede 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etmiÅŸti.
ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, selefi Obama'nÄ±n Ä°klim Eylem PlanÄ±'nÄ± kaldÄ±rmaya kararlÄ± olduÄŸu bildirildi
Gambiya'nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kaybeden ancak gÃ¶revini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±p Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, hÃ¼kÃ¼mete muhalif binlerce sanatÃ§Ä± hakkÄ±nda kara liste hazÄ±rlamakla suÃ§lanÄ±yor
UNESCO, geÃ§en yÄ±l sonu aÄŸÄ±r bombardÄ±mana hedef olan Suriyeâ€™nin tarihi Halep kentindeki tahribatÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi
8 KasÄ±m 2016'daki seÃ§imleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki tÃ¶rende YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralacak Donald Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi New York'ta ve Washington'da protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi
Rusya ve Suriye, Tartus ÅŸehrindeki Rus deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesini ve modernize edilmesini anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye konusunda farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli temas halinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Astanaâ€™da 23 Ocak'ta yapÄ±lacak Suriye toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Muhalifler ve rejim, 6 yÄ±ldÄ±r ilk kez kapsamlÄ± doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
Fransa geÃ§en yÄ±l 20 milyar avroluk silah sanayi satÄ±ÅŸÄ± ile tarihinin en yÃ¼ksek ihracatÄ±nÄ± yaptÄ±
Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi