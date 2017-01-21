GÃ¼ncelleme: 01:13, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Gambiya'da eski baÅŸkan Jammeh Ã¼lkeyi terk edecek



Foto: Adama Barrow

Gambiya'nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kaybeden ancak gÃ¶revini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±p Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gambiya'nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kaybeden ancak gÃ¶revini devretmeyi reddedenÂ Yahya Jammeh'in gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±pÂ Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Barrow, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Jammeh'in gÃ¶revinden ayrÄ±lÄ±p Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini belirtti. SENEGALLÄ° YETKÄ°LÄ°LER JAMMEH'Ä°N GÃ–REVÄ°NÄ° BIRAKACAÄžINI AÃ‡IKLADI DiÄŸer yandan, Senegalli hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Jammeh'in gÃ¶revini yeni lidere bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen yetkili, Jammeh'in gÃ¶revini bÄ±rakÄ±p Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in son dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. AralÄ±k ayÄ±ndaki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz etme kararÄ± almÄ±ÅŸ ve kendisine yÃ¶nelik iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. GÃ¶revi Barrow'a bugÃ¼n devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek Ã¼lkede 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etmiÅŸti.

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