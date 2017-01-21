DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

09:27, 21 Ocak 2017 Cumartesi

"Annelerden" sÄ±nÄ±rda gÃ¶revli askerlere turÅŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TurÅŸusuyla Ã¼nlÃ¼ Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esinde bir grup ev hanÄ±mÄ±, sÄ±nÄ±r karakollarÄ±nda gÃ¶rev yapan MehmetÃ§ikler iÃ§in evlerinde turÅŸu hazÄ±rladÄ±.

AÄŸÄ±lcÄ±k Mahallesi'nde yaÅŸayan ev hanÄ±mlarÄ±, Hakkari Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rladÄ±klarÄ± turÅŸularÄ± mahalle camisinin avlusuna toplayarak muhtar Ä°smail DoÄŸan'a teslim etti.

Asker ve polisler iÃ§in dua ederek "Åžehitler Ã–lmez Vatan BÃ¶lÃ¼nmez" diye slogan atan kadÄ±nlar, ev yapÄ±mÄ± turÅŸunun nezle ve grip olmak Ã¼zere birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± vÃ¼cut direncini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°smail DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ev hanÄ±mlarÄ±nÄ±n anlamlÄ± bir program dÃ¼zenlemelerinden dolayÄ± Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bundan sonra da mahallelerine Ã¶zgÃ¼ Ã¼rÃ¼nlerden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine gÃ¶ndereceklerini anlatan DoÄŸan, "Bu bir baÅŸlangÄ±Ã§ oldu, inÅŸallah tÃ¼m mahalle halkÄ±nÄ± da dahil ederek bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ettireceÄŸiz. Ä°nÅŸallah kargo aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶ndermiÅŸ olduÄŸumuz turÅŸular askerlerimize ÅŸifa ve moral olur. YÃ¶remiz turÅŸusu, kavunu, karpuzu, viÅŸnesi ve kirazÄ±yla meÅŸhur. Ä°nÅŸallah o Ã¼rÃ¼nlerin de mevsimi geldiÄŸinde bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam edecek." diye konuÅŸtu.

Mahalle sakinlerinden Nermin KuruoÄŸlu, anne ÅŸefkatiyle kurduklarÄ± turÅŸularÄ± askerlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz afiyetle yesinler, inÅŸallah ÅŸifa olur. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z turÅŸularÄ±n suyu Ã¶zellikle gribe, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na ve mide bulantÄ±sÄ±na Ã§ok iyi gelir. Bunlar bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa ÅŸifadÄ±r." dedi.

OÄŸlunun polis olduÄŸunu anlatan Fatma TandoÄŸan da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ne zor ÅŸartlarda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bildiklerini dile getirdi.

Anneler olarak her gÃ¼n onlara dua ettiklerini aktaran TandoÄŸan, "Bu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla zorlu coÄŸrafi ÅŸartlarda mÃ¼cadele ediyorlar. Allah onlara kolaylÄ±k versin. Allah dÃ¼ÅŸmanlara fÄ±rsat vermesin." ifadesini kullandÄ±.

OÄŸlu uzman Ã§avuÅŸ olarak gÃ¶rev yapan Fatma ArÄ±kan ise "TerÃ¶ristleri bitirmek iÃ§in daÄŸda bayÄ±rda ne zorluk Ã§ektiklerini biz biliyoruz. KÄ±zÄ±m da Hakkari Åžemdinli'de Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor. Onlarla gurur duyuyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.