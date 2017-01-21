09:34, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Pakistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 17 Ã¶lÃ¼, 60 yaralÄ±



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ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda AÅŸiretler BÃ¶lgesi'ndeki bir pazar yerinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 60'dan fazla kiÅŸi yaralandÄ±. PakistanlÄ± saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Sabir HÃ¼seyin, ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tedavi altÄ±na alÄ±nan 60'dan fazla yaralÄ±dan birÃ§oÄŸunun durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼kÃ¼met yetkilisi Åžadid Han da saldÄ±rÄ±nÄ±n pazarÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸu bir saatte meydana geldiÄŸini, olayÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. AÅŸiretler BÃ¶lgesi Kurram'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kenti ParaÃ§inar'Ä±n, son yÄ±llarda militanlarÄ±n faaliyetlerine sahne olduÄŸu, ordunun geÃ§miÅŸte burada bÃ¼yÃ¼k bir operasyon dÃ¼zenlediÄŸi ifade ediliyor.

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