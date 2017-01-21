09:34, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Pakistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 20 Ã¶lÃ¼



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ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda AÅŸiretler BÃ¶lgesi'ndeki bir pazar yerinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼,Â 40'Ä±n Ã¼zerinde kiÅŸi yaralandÄ±.Â PakistanlÄ± saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Sabir HÃ¼seyin, ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tedavi altÄ±na alÄ±nan 40'dan fazla yaralÄ±dan birÃ§oÄŸunun durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼kÃ¼met yetkilisi Åžadid Han da saldÄ±rÄ±nÄ±n pazarÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸu bir saatte meydana geldiÄŸini, olayÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Pakistan ordusunun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral AsÄ±f Gafur, ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda bir Ã§uvalÄ±n altÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n uzaktan kumandayla patlatÄ±lmasÄ± sonucu 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 40'Ä±n Ã¼zerinde kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Gafur, yaralÄ±lardan birÃ§oÄŸunun durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu, bÃ¶lgedeki hastanede ekipman ve doktor sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bazÄ± hastalarÄ±n askeri helikopterlerle PeÅŸaver'e taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Askeri helikopterlerin destek verdiÄŸi ordu birliklerinin de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirildiÄŸi belirtildi. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± istatistiklerine gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±ndan bu yana Ã§oÄŸunluÄŸu Kuzey Veziristan ve Kiber bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda ve dÃ¼zenlenen operasyonlarda, terÃ¶rist olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 4 bin 500 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 500'Ã¼ aÅŸkÄ±n asker hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. AÅŸiretler BÃ¶lgesi Kurram'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kenti ParaÃ§inar'Ä±n, son yÄ±llarda militanlarÄ±n faaliyetlerine sahne olduÄŸu, ordunun geÃ§miÅŸte burada bÃ¼yÃ¼k bir operasyon dÃ¼zenlediÄŸi ifade ediliyor.

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