09:44, 21 Ocak 2017 Cumartesi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 46 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 46 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 151'inci gÃ¼nÃ¼nde, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan El Bab, Bzagah ve Kabbasinâ€™in gÃ¼neyinde tespit edilen 21 DEAÅž hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan 17 bina, bir havan ve bir zÄ±rhlÄ± araÃ§ imha edildi. GÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 46 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirilirken 16'sÄ± yaralandÄ±, 2 silahlÄ± araÃ§ imha edildi. Â

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