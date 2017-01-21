09:51, 21 Ocak 2017 Cumartesi

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Pentagon'a ilk mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi Senato tarafÄ±ndan onaylanan James Mattis, Pentagon'a gÃ¶nderdiÄŸi ilk mesajda, "AtacaÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±m ordumuzun bugÃ¼n ve gelecekte savaÅŸmaya hazÄ±r olmasÄ±nÄ± temin etmeye yÃ¶nelik olacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Orgeneral rÃ¼tbesindeyken ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden 2013 yÄ±lÄ±nda emekliye sevk edilen Mattis, ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan bir sÃ¼re Ã¶nce Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterildi. Mattis'in bakanlÄ±k gÃ¶revi Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninden hemen sonra onaylandÄ±.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi ilk mektupta, geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ne sevindiÄŸini bildiren Mattis, bakanlÄ±k mensuplarÄ±yla hizmet etmekten minnettarlÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Mattis, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°stihbarat teÅŸkilatÄ±mÄ±zla birlikte biz, ulusumuzun bekÃ§ileri ve koruyucularÄ±yÄ±z. Ãœlkemizin birliÄŸi iÃ§in bakanlÄ±ktaki Ã¼niformalÄ± ve sivil Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak sadece sizlere ve ailelerinize gÃ¼veniyoruz. Sizler umumun iyiliÄŸine adanmÄ±ÅŸ, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini savunma konusunda asla kayÄ±tsÄ±z kalmayan ve tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in kararlÄ± bir umut kaynaÄŸÄ± olmaya devam eden bir Amerika'yÄ± temsil ediyorsunuz. AtacaÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±m ordumuzun bugÃ¼n ve gelecekte savaÅŸmaya hazÄ±r olmasÄ±nÄ± temin etmeye yÃ¶nelik olacaktÄ±r."

DÃ¼nyada hiÃ§bir milletin dostsuz gÃ¼vende olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Mattis, ittifaklarÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Mattis mektubunu, "Sizin Ã¼zerinize dÃ¼ÅŸeceÄŸini yapacaÄŸÄ±nÄ±zdan eminin, ben de size iyi bir bakanlÄ±k yapacaÄŸÄ±ma sÃ¶z veriyorum." ifadesiyle bitirdi