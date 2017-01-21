09:55, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Trump'Ä±n ilk imzasÄ± Obamacare'in iptali iÃ§in

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± olan ve dÃ¼n yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladÄ±ÄŸÄ± ilk kararnamede, eski BaÅŸkan Barack Obama dÃ¶neminde Ã§Ä±karÄ±lan ve "Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ±n iptali sÃ¶zÃ¼ne baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Oval Ofis'te baÅŸkan olarak geÃ§irdiÄŸi ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump'Ä±n, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ±n iptalini Ã¶ngÃ¶ren metni imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Amerikan kamuoyunda uzun zamandÄ±r tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve Trump'Ä±n "Ä°lk icraatÄ±m iptal etmek olacak." dediÄŸi Obamacare, CumhuriyetÃ§ilere gÃ¶re vatandaÅŸlara yÃ¼ksek maliyetler Ã¼retiyor.

Trump kararnamesinde, "Obamacare'in vatandaÅŸlar Ã¼zerindeki ekonomik yÃ¼klerinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in" gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

ABD Temsilciler Meclisi, geÃ§en hafta iÃ§inde "Obamacare"in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak bir dÃ¼zenlemeyi onaylamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu dÃ¼zenleme, Temsilciler Meclisinden Ã¶nce Senatoâ€™da da kabul edilmiÅŸti. Bu dÃ¼zenlemeyle CumhuriyetÃ§ilerin "Obamacare"in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±klarÄ± ifade edilmiÅŸti.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan bir diÄŸer aÃ§Ä±klamada ise Trump'Ä±n, verdiÄŸi talimatla farklÄ± bakanlÄ±k ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarÄ±na oturana kadar imza bekleyen tÃ¼m federal dÃ¼zenlemelerin dondurulduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.