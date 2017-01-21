Avustralya'da Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde binlerce kiÅŸi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Melbourne'de ÅŸehir merkezinde bir araya gelen, Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu binlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralmasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir araya geldi.
GÃ¶stericiler, Trump karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ± ve yapÄ±lan konuÅŸmalarda benzer siyasetÃ§ilerin Avustralya'da da iktidara gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±nda Victoria Eyalet Parlamentosuna kadar yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶stericiler, Trump'Ä±n kadÄ±nlar, gÃ¶Ã§menler ve MÃ¼slÃ¼manlar hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.
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Melbourne'da binlerce kiÅŸi ABD BaÅŸkanÄ± Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
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