DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,1156 nolu sokakta, bir ÅŸÃ¼pheli polis ekibine silahla ateÅŸ etti.
Ekiplerin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine zanlÄ±, Ã¼zerindeki el bombasÄ± ve yanÄ±ndaki Ã§antayÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.
Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±naÂ bÃ¶lgeyeÂ polis helikopteri, zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.Â
Polis, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in verilen eÅŸkal bilgileri doÄŸrultusunda bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.
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Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.
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Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esindeki ev hanÄ±mlarÄ±, sÄ±nÄ±r karakollarÄ±nda gÃ¶rev yapan MehmetÃ§ikler iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± turÅŸularÄ± Hakkari'ye gÃ¶nderdi
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