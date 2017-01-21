10:24, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±





Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,1156 nolu sokakta, bir ÅŸÃ¼pheli polis ekibine silahla ateÅŸ etti. Ekiplerin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine zanlÄ±, Ã¼zerindeki el bombasÄ± ve yanÄ±ndaki Ã§antayÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±naÂ bÃ¶lgeyeÂ polis helikopteri, zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.Â Polis, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in verilen eÅŸkal bilgileri doÄŸrultusunda bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.

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