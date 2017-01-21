10:44, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Meteorolojiden buzlanma uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji 5 il iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸimin beklenmediÄŸinin kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada vatandaÅŸlar sis ve buzlanma nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyarÄ±ldÄ±.

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