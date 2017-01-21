Siber saldÄ±rÄ±lardan korunmanÄ±n 8 yolu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AntivirÃ¼s yazÄ±lÄ±m kuruluÅŸu ESET TÃ¼rkiyeâ€™den Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alev Akkoyunlu, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± sanal dÃ¼nyadaki tehlikelerden koruyabilmek iÃ§in sekiz altÄ±n Ã¶ÄŸÃ¼t derledi.
1-Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zÄ± kiÅŸisel bilgiler paylaÅŸmamalarÄ± konusunda uyarÄ±n!
2-Ã‡ocuklarÄ±nÄ±za internette ve sosyal aÄŸlarda hiÃ§bir zaman telefon numarasÄ±, ev adresi ya da parolalar gibi Ã¶zel ve kiÅŸisel bilgileri paylaÅŸmamalarÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±n ve riskler konusunda uyarÄ±n.Ä°nternette paylaÅŸÄ±lan hiÃ§bir bilginin kaybolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayÄ±n, hatÄ±rlatÄ±n!
3-Bir fotoÄŸrafÄ± sildiÄŸinizde hatta tÃ¼m hesabÄ±nÄ±zÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tÃ¼m verinizi otomatik olarak sildiÄŸinizi zannetmeyin. Resimler veya kiÅŸisel bilgiler Ã§oktan baÅŸka birinin bilgisayarÄ±na kaydedilmiÅŸ olabilir.
4-Ã‡oÃ§uÄŸunuzu internette sahipsiz bÄ±rakmayÄ±n!
Sizin gÃ¶zetiminizde olabileceÄŸi saatlerde internete girmesine izin verin. EÄŸer sosyal medya sitelerini kullanmaya baÅŸladÄ±ysa da, bu dÃ¼nyada Ã§ocuÄŸunuzu sahipsiz bÄ±rakmayÄ±n.Ä°nternet tarayÄ±cÄ±nÄ±zÄ±n tarama geÃ§miÅŸini ara sÄ±ra inceleyin!
5-GeÃ§miÅŸ silinmiÅŸ ise Ã§ocuÄŸunuzla bir konuÅŸma yapma vakti gelmiÅŸ demektir.AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±n da birer bilgisayar olduÄŸunu unutmayÄ±n!
Ã‡ocuklarÄ±nÄ±za aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da kullanmasÄ± iÃ§in verdiÄŸiniz cep telefonlarÄ±nda sadece oyun oynanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±n. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶nlemleri akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in de almayÄ± ihmal etmeyin.GÃ¼ncel gÃ¼venlik yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±n!
6-Global Ã¶lÃ§ekte her gÃ¼n milyonlarca virÃ¼s, truva atÄ±, solucan ve oltalama yazÄ±lÄ±mÄ± sanal alemde dolaÅŸarak Ã¶nce bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarÄ±nÄ±za ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Profesyonel dijital Ã¶nlem almadan bunlarla baÅŸa Ã§Ä±kmak artÄ±k mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.
7-Ebeveyn kontrolÃ¼ yazÄ±lÄ±mlarÄ± kullanÄ±n
Bu tÃ¼r yazÄ±lÄ±mlarla aileler, Ã§ocuÄŸun yaÅŸÄ±na gÃ¶re belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Ve pek Ã§ok deÄŸiÅŸik kategorideki web sitelerine eriÅŸimi engelleyebiliyor.Web kamerasÄ± baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n izinsiz kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun!
8-KameranÄ±n Ã¼zerine bant yapÄ±ÅŸtÄ±rmaya gerek yok. Bilgisayardaki kameraya eriÅŸmek isteyen uygulamalarÄ± denetleyen ve kontrol dÄ±ÅŸÄ± Ã§abalarÄ± engelleyen yazÄ±lÄ±mlar kullanabilirsiniz.
AntivirÃ¼s yazÄ±lÄ±m kuruluÅŸu ESET sanal dÃ¼nyadaki tehlikelerden korunmak iÃ§in sekiz baÅŸlÄ±k belirledi
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