10:52, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ã‡anakkale'de 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren sahil gÃ¼venlik ekipleri, Sivrice mevkisine operasyon dÃ¼zenledi. "TCSG-72" Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, lastik botla denize aÃ§Ä±lan Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 kiÅŸi yakalandÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu'daki Sahil GÃ¼venlik RÄ±htÄ±mÄ±'na getirilen yabancÄ± uyruklulara giyecek ve yiyecek yardÄ±mÄ±nda bulunuldu. YabancÄ± uyruklular, ifadelerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶nderildi.

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