Ä°talya'da Ã¶ÄŸrenci gezi otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 16 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°talya'nÄ±n kuzeyinde okul gezisinden dÃ¶nen Macar genÃ§leri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼sÃ¼n, kÃ¶prÃ¼ sÃ¼tununa Ã§arparak alev almasÄ± sonucu 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Fransa'dan Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'ye seyahat eden ve Macar genÃ§leri taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, Verona'nÄ±n doÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ sÃ¼tununa Ã§arptÄ±ktan sonra alev aldÄ±.
Verona kentinden geÃ§en A4 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada otobÃ¼ste sÄ±kÄ±ÅŸan 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â belirtildi.
OtobÃ¼ste Ã§oÄŸunluÄŸu 14 ila 18 yaÅŸ arasÄ±nda 55 kiÅŸinin bulunduÄŸu, yaralÄ±larÄ±n Borgo Trenta, Verona gibi Ã§evre illerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 10 yaralÄ±nÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu kaydedildi.
Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan bir yardÄ±m gÃ¶revlisi, kazayÄ± "KorkunÃ§ bir trajedi yaÅŸanmÄ±ÅŸ." ifadesiyle deÄŸerlendirirken, yetkililerin, kazanÄ±n nedenini soruÅŸturmak iÃ§in olay yerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
OtobÃ¼steki Macar grubun, Fransa'da bir okul gezisinden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
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Ä°ngiltere'deki hastane ve bakÄ±mevlerinde gÃ¼nde en az 2 kiÅŸinin aÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
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Ä°talya'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s kaza yaptÄ±, 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
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