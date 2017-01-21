11:10, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°talya'da Ã¶ÄŸrenci gezi otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 16 Ã¶lÃ¼





Ä°talya'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s kaza yaptÄ±, 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'nÄ±n kuzeyinde okul gezisinden dÃ¶nen Macar genÃ§leri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼sÃ¼n, kÃ¶prÃ¼ sÃ¼tununa Ã§arparak alev almasÄ± sonucu 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Fransa'dan Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'ye seyahat eden ve Macar genÃ§leri taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, Verona'nÄ±n doÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ sÃ¼tununa Ã§arptÄ±ktan sonra alev aldÄ±. Verona kentinden geÃ§en A4 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada otobÃ¼ste sÄ±kÄ±ÅŸan 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â belirtildi. OtobÃ¼ste Ã§oÄŸunluÄŸu 14 ila 18 yaÅŸ arasÄ±nda 55 kiÅŸinin bulunduÄŸu, yaralÄ±larÄ±n Borgo Trenta, Verona gibi Ã§evre illerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 10 yaralÄ±nÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu kaydedildi. Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan bir yardÄ±m gÃ¶revlisi, kazayÄ± "KorkunÃ§ bir trajedi yaÅŸanmÄ±ÅŸ." ifadesiyle deÄŸerlendirirken, yetkililerin, kazanÄ±n nedenini soruÅŸturmak iÃ§in olay yerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. OtobÃ¼steki Macar grubun, Fransa'da bir okul gezisinden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.