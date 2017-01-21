11:10, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°talya'da Ã¶ÄŸrenci otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 16 Ã¶lÃ¼





Ä°talya'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s kaza yaptÄ±, 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'nÄ±n kuzeyinde, Macar Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s kaza yaptÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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