GÃ¼ncelleme: 21:19, 21 Ocak 2017 Cumartesi

GÃ¶ksu DeltasÄ± kameralarla izlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki, sulak alanlarÄ±n korunmasÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kullanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§layan uluslararasÄ± Ramsar SÃ¶zleÅŸmesi'yle koruma altÄ±na alÄ±nan GÃ¶ksu DeltasÄ±, kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek ve Ã§Ä±kan yangÄ±nlara daha kolay mÃ¼dahale etmek amacÄ±yla kameralarla izlenecek.

Silifke KaymakamÄ± Åževket Cinbir, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'deki kuÅŸ tÃ¼rlerinden 328'nin gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi ve florasÄ±nda 441 bitki tÃ¼rÃ¼ barÄ±ndÄ±ran deltada zaman zaman Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶ksu DeltasÄ±'nÄ±n daha etkin korunabilmesi iÃ§in proje hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Cinbir, ''Projelerimiz, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sunuldu. Bu yÄ±l iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸimiz projelerimizden birisi olan kamera sistemiyle hem yangÄ±nlara anÄ±nda ve daha etkin mÃ¼dahale etmiÅŸ hem de kaÃ§ak avlanmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bir diÄŸer projemiz ise yangÄ±n yollarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±. Bu projemizde yine iÃ§inde bulunduÄŸumuz yÄ±l iÃ§erisinde hayata geÃ§irilecek." diye konuÅŸtu.

Cinbir, geniÅŸ bir alana yayÄ±lan GÃ¶ksu DeltasÄ±'nÄ±n zengin bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼, bereketli topraklarÄ±, hayvan varlÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶renleri kendisine hayran bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak deltanÄ±n Ã¶zenle korunmasÄ± gereken bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.