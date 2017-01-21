GÃ¼ney Kore KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore'de Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'ye karÅŸÄ± eleÅŸtirel tavÄ±r alan sanatÃ§Ä±lar hakkÄ±nda "kara liste" hazÄ±rladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o Yoon-sun ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim Ki-Ã§un tutuklandÄ±.
Yonhap ajansÄ±na gÃ¶re, Seul Merkez BÃ¶lge Mahkemesi, savcÄ±larÄ±n Ã‡o ve Kim'in gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve diÄŸer suÃ§lardan tutuklanmasÄ± talebini kabul etti.
Mahkeme, Ã‡o hakkÄ±nda, yetkisini kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve yalancÄ± ÅŸahitlik yapmak, Kim hakkÄ±nda da "kara listenin" hazÄ±rlanmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmek suÃ§lamalarÄ±ndan tutuklama kararÄ± verdi.
DiÄŸer yandan, Seul Ã¶zel savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Park'Ä±n sanatÃ§Ä±lar hakkÄ±nda "kara liste" hazÄ±rlanmasÄ± konusuna ne kadar mÃ¼dahil olduÄŸunu yakÄ±ndan incelemesi bekleniyor.
AralarÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin Ã¶dÃ¼llÃ¼ yazarÄ± Han Kang ve Ã¼nlÃ¼ film yÃ¶netmeni Park Chan-wook'un bulunduÄŸu binlerce ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± listenin, muhalif olarak algÄ±lanan isimlere devlet desteÄŸi saÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
Eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, bÃ¶yle bir listeden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, Ã‡o listeyi geÃ§en yÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸini itiraf etmiÅŸti.
Bakan Ã‡o, Park etrafÄ±nda geliÅŸen suistimal skandallarÄ±nda bugÃ¼ne dek tutuklanmasÄ± talep edilen en yÃ¼ksek seviyedeki yetkili oldu.
Mahkeme hafta baÅŸÄ±nda yine Park ile baÄŸlantÄ±lÄ± rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±nda ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda yer alan Samsung BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Lee Jae-yong'un tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na gerek gÃ¶rmemiÅŸti.
GÃ¼ney Kore'de parlamento geÃ§en ay Park'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na karar vermiÅŸti. Anayasa Mahkemesinin kararÄ± onaylamasÄ± halinde devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revden azli gÃ¼ndeme gelecek.
GÃ¼ney Kore'de sanatÃ§Ä±larÄ±n "kara listeye" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim tutuklandÄ±
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