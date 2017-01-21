Ä°ngiliz huzurevindekiler susuzluktan Ã¶lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiliz The Sun gazetesinde "Ã¶zel" ibaresiyle yayÄ±mlanan haberde, 2015 yÄ±lÄ±nda Ã¼lke genelindeki hastane veya bakÄ±mevlerindeki yataklarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 856 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼m belgelerinde, "Ã¶lÃ¼m sebebi" kÄ±smÄ±nda "yetersiz beslenme veya sÄ±vÄ± kaybÄ±" yazÄ±lÄ± olduÄŸu bildirildi.
Gazete, 2015 yÄ±lÄ±nda hastanelerdeki 297 kiÅŸinin aÃ§lÄ±ktan ve 429'unun da susuzluktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rerken, bakÄ±mevlerinde aÃ§lÄ±ktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 54, susuzluktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 76 olduÄŸunu kaydetti.
Haberde, Ã¶zellikle yaÅŸlÄ± hastalarÄ±n bazÄ± hastalÄ±klarÄ± sebebiyle yeme-iÃ§me kabiliyetlerini kaybetmesi ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin de yoÄŸun mesai saatlerinden dolayÄ± hastalarla yeteri kadar yakÄ±ndan ilgilenmediÄŸi, hastalarÄ± beslemeyi unuttuklarÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.
Bu arada, yaÅŸlÄ± nÃ¼fusla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunan "Age UK" adlÄ± dernekten konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin saÄŸlÄ±k alanÄ±na eÄŸilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Dernek aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Hastane ve bakÄ±mevlerindeki yaÅŸlÄ±larÄ±n yeteri kadar beslenemediÄŸi ya da sÄ±vÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmek korkunÃ§." ifadelerine yer verildi.
Britanya TÄ±p BirliÄŸinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda da saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmetlere yÃ¶nelik yetersiz fon ile sÃ¼rekli artÄ±ÅŸ gÃ¶steren hasta sayÄ±sÄ±ndan dolayÄ± saÄŸlÄ±k hizmetlerinin birÃ§ok sorunla mÃ¼cadele ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "BaÅŸbakan gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu durumu kavradÄ±ÄŸÄ±na dair bir ibare gÃ¶rmedik." eleÅŸtirisine yer verildi.
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