GÃ¼ncelleme: 22:02, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Stevia bitkisi, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n imdadÄ±na yetiÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'de halk arasÄ±nda 'Åžeker otu' olarak bilinen ÅŸekerden 30 kat daha tatlÄ± doÄŸal bir bitki olan 'Stevia' bitkisinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±.

Erdemli Ziraat OdasÄ± Rasim Åžahin, kendi bÃ¼nyelerindeki fidanlÄ±k Ã¼retim merkezinde Ã¼retim merkezi sorumlusu Mustafa YÄ±lmazâ€™dan bilgi aldÄ±. Åžahin, Ã¶zellikle diyabet hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bitkinin Ã¼retimine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "SÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸarÄ± ile sonuÃ§landÄ±. Diyabet hastalarÄ±na bir mÃ¼jde olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hayÄ±rlÄ± olsun. Erdemliâ€™de ilk defa Ã¼retimine baÅŸlanÄ±lan bitki ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± bir bitkidir" dedi.

Åžekerden 30 kat daha tatlÄ± olan ve sÄ±fÄ±r kalori iÃ§eren ÅŸeker bitkinin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir tatlandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade den TarÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ± YÄ±lmaz ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžeker otu gelecek yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k bir kitle tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± beklenen bir bitki. Åžu anda fidanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda deneme Ã¼rÃ¼nlerimizi elde ettik. Bitki 25-30 santim boyuna geldiÄŸi zaman hasat yapÄ±lÄ±r ve kurutulduktan sonra kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ± dahi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ tatlandÄ±rÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸine sahiptir. Åžu anda fidanÄ±nÄ±n 2 tanesi 39 TL'den satÄ±lÄ±yor. Kurutulduktan sonra kilosunun yaklaÅŸÄ±k bin TL'den satÄ±labilen bu bitki, Ã¶zellikle pastanelerin imalathanelerinde tatlandÄ±rÄ±cÄ± olarak da kullanÄ±lmaktadÄ±r. Ä°nÅŸallah Ã¼retimini kÄ±sa zamanda arttÄ±racaÄŸÄ±z. FidanlÄ±k merkezimizde vatandaÅŸlara torbalarda satÄ±ÅŸa sunulacak."

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