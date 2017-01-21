Ä°sraiÌ‡l BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡siÌ‡ Na'eh ATO'yu ziÌ‡yaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼rsel Baran, sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini belirtti.
ATO'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Eitan Na'eh, ATO BaÅŸkanÄ± Baran'Ä± ziyaret etti.
Ziyarette, TÃ¼rkiye-Ä°srail iliÅŸkilerinin Mavi Marmara krizinde kopma noktasÄ±na gelmesine raÄŸmen, dÄ±ÅŸ ticaretin hÄ±z kesmediÄŸine dikkati Ã§eken Baran, 2010 yÄ±lÄ±nda 3,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2014'te 5,8 milyar dolar seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Baran, baÅŸkentte yaklaÅŸÄ±k 3 bin sanayi tesisi bulunduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun yÃ¼zde 25'inin sanayi sektÃ¶rÃ¼nde istihdam edildiÄŸini kaydederek, Ankara sanayisi iÃ§inde savunma sanayisinin Ã¶nemli yer tuttuÄŸuna iÅŸaret etti. Sadece savunma sanayisinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini vurgulayan Baran, "Ä°srail ile tarÄ±m alanÄ±ndaki ticareti artÄ±rmak istiyoruz. Ä°ÅŸ birliÄŸi yapabileceÄŸimiz Ã¶nemli sektÃ¶rlerden birisi de biliÅŸim sektÃ¶rÃ¼. Ankara, biliÅŸim sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n merkezi durumunda. Teknokentlerde beraber projeler yapabiliriz. Medikal sektÃ¶rÃ¼nde odamÄ±zÄ±n da desteklediÄŸi ciddi projeler var. Vizeyle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in destek verirseniz memnun oluruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
"BÃœTÃœN ALANLARDA Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE AÃ‡IÄžIZ"
Ä°srail Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Na'eh ise TÃ¼rkiye ile Ä°srail arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸmesi iÃ§in somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. BÃ¼tÃ¼n alanlarda iÅŸ birliÄŸine aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± bildiren Na'eh, "Ä°kili iliÅŸkiler sÃ¶z konusu olduÄŸunda iÅŸ adamlarÄ± ve iÅŸ Ã§evreleri her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼nde gelir. TÃ¼rkiye ekonomisinin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda bÃ¼yÃ¼k bir inancÄ±mÄ±z var. Kamu ihalelerinde TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Na'eh, iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamasÄ±nÄ±n iliÅŸkilerde yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve Ä°srail'deki iÅŸ Ã§evrelerinde bir beklenti yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
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TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti
ATO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran, "Sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyoruz" dedi
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