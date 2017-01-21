12:08, 21 Ocak 2017 Cumartesi

TSK'dan PKK'ya hava harekatÄ±..





TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "20 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00-12:50 saatleri arasÄ±nda, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha edilmiÅŸtir." denildi.

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