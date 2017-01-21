TSK'dan PKK'ya hava harekatÄ±..

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "20 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00-12:50 saatleri arasÄ±nda, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha edilmiÅŸtir." denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Makedonya arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼niversite denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti
ATO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran, "Sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyoruz" dedi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 46 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esindeki ev hanÄ±mlarÄ±, sÄ±nÄ±r karakollarÄ±nda gÃ¶rev yapan MehmetÃ§ikler iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± turÅŸularÄ± Hakkari'ye gÃ¶nderdi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla kabul edildi ve Referandum yolu aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°zmir ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Esnaf OdasÄ±, kent genelinde belirlediÄŸi 15 taksi duraÄŸÄ±na, gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸacak B sÄ±nÄ±fÄ± ehliyeti olan kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler arÄ±yor
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenecek sÄ±navla, teÅŸkilat mensuplarÄ± arasÄ±ndan, komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday 50'si kadÄ±n bin Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak
Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±