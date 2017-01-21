DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye, Makedonyaâ€™yla Diploma Denklik AnlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
Resmi Gazete'de yer alan habere gÃ¶re;
Karar SayÄ±sÄ± : 2016/9661
6 Temmuz 1998 tarihide ÃœskÃ¼p'te imzalanan ve 12/8/1998 tarihli ve 98/11600 sayÄ±lÄ± Kararname ile onaylanan "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde verilen Ã¶ÄŸrenim belgesi, diploma, Ã¶n lisans, lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora diplomalarÄ±nÄ±n denkliÄŸine iliÅŸkin anlaÅŸma'nÄ±n 11 ÅŸubat 2017 tarihi itibariyle feshedilmesi; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 22/11/2016 tarihli ve 11494949 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ± Ã¼zerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayÄ±lÄ± kanunun 3. maddesine gÃ¶re, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
AlÄ±nan karara gÃ¶re iki Ã¼lke arasÄ±nda artÄ±k alÄ±nan diplomalarÄ±n geÃ§erliliÄŸi kalmadÄ±. Karar uygulamaya 11 Åžubat 2017 itibariyle girecek yani bu tarihten Ã¶nce alÄ±nan diplomalar geÃ§erli sayÄ±labilecek ancak bu tarihten sonra alÄ±nan diplomalarÄ±n hiÃ§bir resmi deÄŸeri olmayacak ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nde geÃ§erli sayÄ±lmayacaklar.
TÃ¼rk Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã¼niversiteler;
Makedonya Avrupa Ãœniversitesi, Goce Delcev Ãœniversitesi, Kiril Metodi Ãœniversitesi, Makedonya Amerikan Ãœniversitesi, GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ãœniversitesi, ManastÄ±r Ãœniversitesi, Fon Ãœniversitesi, Tetova Ãœniversitesi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Makedonya arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼niversite denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti
ATO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran, "Sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyoruz" dedi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 46 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esindeki ev hanÄ±mlarÄ±, sÄ±nÄ±r karakollarÄ±nda gÃ¶rev yapan MehmetÃ§ikler iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± turÅŸularÄ± Hakkari'ye gÃ¶nderdi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla kabul edildi ve Referandum yolu aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°zmir ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Esnaf OdasÄ±, kent genelinde belirlediÄŸi 15 taksi duraÄŸÄ±na, gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸacak B sÄ±nÄ±fÄ± ehliyeti olan kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler arÄ±yor
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenecek sÄ±navla, teÅŸkilat mensuplarÄ± arasÄ±ndan, komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday 50'si kadÄ±n bin Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak
Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±