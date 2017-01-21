12:18, 21 Ocak 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye, Makedonyaâ€™yla diploma denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, Makedonyaâ€™yla Diploma Denklik AnlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.

Resmi Gazete'de yer alan habere gÃ¶re;

Karar SayÄ±sÄ± : 2016/9661

6 Temmuz 1998 tarihide ÃœskÃ¼p'te imzalanan ve 12/8/1998 tarihli ve 98/11600 sayÄ±lÄ± Kararname ile onaylanan "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde verilen Ã¶ÄŸrenim belgesi, diploma, Ã¶n lisans, lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora diplomalarÄ±nÄ±n denkliÄŸine iliÅŸkin anlaÅŸma'nÄ±n 11 ÅŸubat 2017 tarihi itibariyle feshedilmesi; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 22/11/2016 tarihli ve 11494949 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ± Ã¼zerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayÄ±lÄ± kanunun 3. maddesine gÃ¶re, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

AlÄ±nan karara gÃ¶re iki Ã¼lke arasÄ±nda artÄ±k alÄ±nan diplomalarÄ±n geÃ§erliliÄŸi kalmadÄ±. Karar uygulamaya 11 Åžubat 2017 itibariyle girecek yani bu tarihten Ã¶nce alÄ±nan diplomalar geÃ§erli sayÄ±labilecek ancak bu tarihten sonra alÄ±nan diplomalarÄ±n hiÃ§bir resmi deÄŸeri olmayacak ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nde geÃ§erli sayÄ±lmayacaklar.

TÃ¼rk Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã¼niversiteler;

Makedonya Avrupa Ãœniversitesi, Goce Delcev Ãœniversitesi, Kiril Metodi Ãœniversitesi, Makedonya Amerikan Ãœniversitesi, GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ãœniversitesi, ManastÄ±r Ãœniversitesi, Fon Ãœniversitesi, Tetova Ãœniversitesi

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