12:24, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Tutuklanmaktan korkan eski Ä°srail bakanÄ± gezisini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tzipi Livni, savaÅŸ suÃ§larÄ±yla ilgili tutuklanarak sorguya Ã§ekileceÄŸinden korkarak BelÃ§ika'ya gerÃ§ekleÅŸtirilecek bir geziyi iptal etti.

Åžu anda Ä°srail parlamentosu Ã¼yesi olan Livni, Pazartesi gÃ¼nÃ¼ BrÃ¼ksel'e gelmeyi planlÄ±yordu, ancak Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ndeÂ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ±yla ilgili sorgulanmasÄ± sebebiyle tutuklanmaktan korkan Livni gezisini hastalÄ±k gerekÃ§esiyle iptal etti.

BelÃ§ika kanunlarÄ±na gÃ¶re, maÄŸdurlardan birinin BelÃ§ika vatandaÅŸÄ± olmasÄ± nedeniyle uluslararasÄ± hukuka iliÅŸkin suÃ§larla ilgili olarak Ã¼lkesinde bir ÅŸÃ¼pheliyi tutma hakkÄ±na sahip.

SoruÅŸturmanÄ±n Haziran 2010'da aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸikayet uyarÄ±nca yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžikayette, Ã§oÄŸunlukla sivil olan 1.400'den fazla Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Gazze savaÅŸÄ± sÃ¼resince rejimin savaÅŸ suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Livni'nin adÄ± diÄŸer Ä°srail siyasi ve askeri yetkilileri ile birlikte anÄ±lÄ±yor.Â

SavaÅŸta ayrÄ±ca, Ã§oÄŸunlukla sivil olan 4.300 Filistinli de yaralandÄ±. Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Dergisi'ne gÃ¶re, Ã¼Ã§ haftalÄ±k savaÅŸta 50.000 yerleÅŸim birimi, 34 hastane ve 214 okulun yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zlerce kamu ve Ã¶zel kurum tahrip ya da hasar gÃ¶rdÃ¼.

Livni, BrÃ¼ksel'deÂ sÃ¶zde Avrupa Yahudi BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir konferansa katÄ±lmayÄ± planlÄ±yordu.

Ä°srail medyasÄ±, kimliÄŸi belirsiz bir yetkili tarafÄ±ndan gezinin Ã¼Ã§ dÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nceden iptal edildiÄŸini yazdÄ±.Â

Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Livni'nin BelÃ§ika'daki tutuklanmasÄ± ihtimalini "BelÃ§ika yasal sisteminin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±" olarak eleÅŸtirdi.

Livni, Ä°ngiltere mahkemesinin aynÄ± savaÅŸta rolÃ¼yle ilgili bir tutuklama emrinin verildiÄŸini Ã¶ÄŸrenmesinin ardÄ±ndan AralÄ±k 2009'da Londra'ya yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmiÅŸti.

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