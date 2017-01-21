12:49, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Afganistan'da Taliban karakola saldÄ±rdÄ±: 43 Ã¶lÃ¼





Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esinde karakola yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ziya Duran yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, militanlarÄ±n, Sur Bagal bÃ¶lgesinde polis karakoluna dÃ¶rt koldan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Durani, Ã§atÄ±ÅŸmada 27 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 16 polisin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydetti. Karakola saldÄ±ran Taliban Ã¼yelerinin arasÄ±nda yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin de bulunduÄŸunu belirten Durani, bÃ¶lgeye takviye birliklerinin ulaÅŸmasÄ±yla saldÄ±rganlarÄ±n olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Taliban ise saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

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