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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:58, 21 Ocak 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
13:12, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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12 Ã¼niversiteye yeni rektÃ¶r atandÄ±
12 Ã¼niversiteye yeni rektÃ¶r atandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa'nÄ±n 130. ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun Ã¶nerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atamalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan; AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u, Ardahan Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet Biber'i, Artvin Ã‡oruh Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi, Batman Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ'u, Bitlis Eren Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Erdal Necip YardÄ±m'Ä±, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Halil Ä°brahim Zeybek'i, Hakkari Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ã–mer PakiÅŸ'i, Yeni kurulan Ä°zmir Demokrasi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Bedriye TunÃ§siper'i, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet AkgÃ¼l'Ã¼, Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun'u, KÄ±rklareli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. BÃ¼lent ÅžengÃ¶rÃ¼r'Ã¼ ve Osmaniye Korkut Ata Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Murat TÃ¼rk'Ã¼ atadÄ±.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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