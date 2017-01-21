13:15, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Marmaris'te 2700 yÄ±llÄ±k seramik heykel bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmarisâ€™e baÄŸlÄ± Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda tespit edilen 2 bin 700 yÄ±llÄ±k Tabak batÄ±ÄŸÄ±nda, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan sualtÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, 43 metre derinlikte, 2 bin 700 yÄ±llÄ±k ve arkaik dÃ¶neme ait olduÄŸu saptanan 60 santimetre uzunluÄŸunda heykel bulundu.

EnstitÃ¼ye baÄŸlÄ± Ege BÃ¶lgesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkeziâ€™nin (EBAMER) MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± DoÃ§.Dr. Harun Ã–zdaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kazÄ±nÄ±n, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan alÄ±nan izin ve KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Sadece belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ± bulunan seramik heykelin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yerde ayrÄ±ca seramik tabaklar ve amforalar da gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

'YOK OLAN MEDENÄ°YETLERÄ° Ä°NCELEMEKTEYÄ°Z'

YaklaÅŸÄ±k 300 metrekarelik bir alana yayÄ±lan eserlerin Akdenizâ€™de Ã§ok Ã¶nemli bir tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutacaÄŸÄ±nÄ± belirten DoÃ§ Dr. Harun Ã–zdaÅŸ, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Ãœlkemiz kÄ±yÄ±larÄ±nda ilk defa bu boyutlarda piÅŸmiÅŸ toprak bir heykel tespit ettik. Antik dÃ¶nemlerde Akdeniz medeniyetlerinin aralarÄ±ndaki en Ã¶nemli iletiÅŸimi ve etkileÅŸimi deniz yoluyla saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼z araÅŸtÄ±rmalarÄ±nla artÄ±k anlayabiliyoruz. BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara ek olarak, en son teknolojik cihazlar ve yÃ¶ntemlerle de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda, medeniyetlerin arasÄ±nda sadece Ã¼rÃ¼n ve mallarÄ±n deÄŸil, akÄ±l, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve felsefenin de deniz yoluyla taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± gibi bir sonuca ulaÅŸÄ±yoruz. Akdeniz medeniyetleri Ã§aÄŸlar boyu denizde iz bÄ±rakarak ilerlemiÅŸtir. Bizlerde bu izlerden yola Ã§Ä±karak Ã¼lkemiz kÄ±yÄ±larÄ±ndaki tarihsel sÃ¼reÃ§te ortaya Ã§Ä±kan ve yok olan medeniyetleri incelemekteyiz."

BELDEN ÃœSTÃœ ARANACAK

Bozburun aÃ§Ä±klarÄ±nda 43 metrede tespit edilen batÄ±kta yapÄ±lan detaylÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonunda yÃ¼zeye yakÄ±n kum yÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nda farklÄ± bir seramik bulduklarÄ±nÄ± belirten DoÃ§.Dr. Ã–zdaÅŸ, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"EtrafÄ±nÄ± temizlediÄŸimizde Ã¶nce heykelin ayak parmaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡ok heyecanlandÄ±k. Daha sonra ise heykelin saÄŸlam belden aÅŸaÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ± bulunan tanrÄ±Ã§a heykelinin Ã¼zerinde elbisesi vardÄ±. PiÅŸmiÅŸ toprak heykelin iki parÃ§adan oluÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tÃ¼r heykeller birbirine geÃ§meli iki parÃ§a olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu nedenle, ikinci yani tanrÄ±Ã§a heykelinin Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde aynÄ± bÃ¶lgede olduÄŸunu tahmin ediyoruz. Bu eÅŸsiz eser, uzun bir etek giymiÅŸ Ã§Ä±plak ayaklÄ± bir kadÄ±na olasÄ±lÄ±kla da bir tanrÄ±Ã§aya ait. Orijinal boyunun yaklaÅŸÄ±k 120 santimetre olduÄŸunu tahmin etmekteyiz. Gerek hava ÅŸartlarÄ±, nedeniyle araÅŸtÄ±rmamÄ±zÄ± kÄ±sa kesmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan heykelin Ã¼st parÃ§asÄ±nÄ± bulamadÄ±k. Fakat 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamayÄ± planlÄ±yoruz. Ä°lk verilere gÃ¶re heykeli ve batÄ±ÄŸÄ± MÃ–. 7â€™inci yÃ¼zyÄ±l sonuna tarihlemekteyiz. BÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla KÄ±brÄ±slÄ± bir tanrÄ±Ã§aya ait."

Eserin konservasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Bodrum sualtÄ± Arkeoloji MÃ¼zesi laboratuvarÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÃ§.Dr. Ã–zdaÅŸ, "Heykeli bulduÄŸumuz batÄ±ÄŸÄ±n ana yÃ¼kÃ¼nÃ¼ ise tabaklar oluÅŸturmakta. GeniÅŸ bir alana daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olan batÄ±k alanÄ±ndan KÄ±brÄ±s kÃ¶kenli amforalar bulunmakta. Gerek buluntular gerekse piÅŸmiÅŸ toprak heykel geminin KÄ±brÄ±s kÃ¶kenli olabileceÄŸini gÃ¶stermekte. Arkaik dÃ¶nemde Akdenizâ€™den Egeâ€™ye seyahat eden gemi kendi dÃ¶nemi iÃ§inde Akdeniz Medeniyletleri ile Ege arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi aÃ§Ä±klayan Ã¶nemli veriler sunmakta" dedi.

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