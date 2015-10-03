GÃ¼ncelleme: 23:18, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Arap akademisyenler, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden umutlu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n taraflarÄ±nÄ± bir araya getirecek Astana toplantÄ±sÄ±, Arap dÃ¼nyasÄ±nda "krizin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in etkili ve olumlu bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±" olarak yorumlanÄ±yor.

AA muhabirine konuÅŸan Arap akademisyen ve siyasi analistler, Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±ldÄ±r devam eden Suriye krizine barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± konusunda Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, Arap Ã¼lkelerini ise dÃ¼nyada ve bÃ¶lgede yaÅŸanan deÄŸiÅŸimler karÅŸÄ±sÄ±nda pozisyon alamamak, bÃ¶lgesel krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde etkisiz ve yetersiz kalmakla eleÅŸtirdi.

Kuveyt Ãœniversitesi Siyasal Bilimler ProfesÃ¶rÃ¼ Ayid el-Mena, TÃ¼rkiye'nin Ã§abalarÄ±yla 23 Ocak'ta Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±nÄ±n Suriye krizine siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± konusunda temel yapÄ± taÅŸÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"TÃœRKÄ°YE SURÄ°YE'YÄ° RAHATLATMAYI AMAÃ‡LIYOR"

ToplantÄ±nÄ±n, hayata geÃ§ebilecek bir Ã§Ã¶zÃ¼mle sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± umduÄŸunu kaydeden Mena, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in temel yapÄ± taÅŸÄ± olacak. Suriyeli muhalifler zayÄ±f durumda. Ã–te yandan rejim de askeri yoldan bir sonuca ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor. Bunun yanÄ±nda mÃ¼zakereleri gÃ¶zeten iki Ã¼lke (TÃ¼rkiye ve Rusya) Suriye'de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir etkiye sahip. Bu iki Ã¼lkenin aynÄ± zamanda Suriye'de askeri varlÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶z konusu. Daha Ã¶nce aralarÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸma, ihlaller olsa da ateÅŸkesle sonuÃ§landÄ±. Bu durum gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Rusya ve TÃ¼rkiye'ye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu vurgulayan Mena, "Rusya, Suriye'den Ã§ekilmek istemiyor. TÃ¼rkiye de Suriye'deki savaÅŸÄ±n kendi gÃ¼venliÄŸi iÃ§in tehlike oluÅŸturduÄŸunu biliyor. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimi, kendi Ã¼lkesini ve Suriye'yi rahatlatmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oradaki kaos, Ã¶zellikle PKK'nÄ±n ve ona yardÄ±m eden Ã¶rgÃ¼tlerin kullanÄ±lmasÄ±yla TÃ¼rkiye'ye zarar veriyor." dedi.

Mena, Suriye'de rejimin hamisi konumundaki Rusya ile muhaliflerin can damarÄ± sayÄ±lan TÃ¼rkiye'nin anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Astana'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere hiÃ§ kuÅŸkusuz olumlu yansÄ±malarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ASTANA'DAN BEKLENTÄ° BÃœYÃœK

Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Ã–mer eÅŸ-Åžeyh ise Astana'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda geliÅŸen TÃ¼rkiye-Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±na dikkati Ã§ekti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ± sonlandÄ±racak ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼me gÃ¶tÃ¼recek yolda Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± savunan Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor." dedi.

Åžeyh, Astana toplantÄ±sÄ± iÃ§in Suriye'de akan kanÄ±n durdurulmasÄ± konusunda her tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi, halkÄ±n beklentilerinin karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± ve krizin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yolunda bir yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±na dair gÃ¼Ã§lÃ¼ beklentiler olduÄŸunu ifade etti.

"KASIM SÃœLEYMANÄ° GÃ–ZARDI EDÄ°LMEMELÄ°"

SÄ±kÃ§a dillendirilen barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ faktÃ¶rlerden ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini de vurgulayan Åžeyh, bu konuda Suriye'de sahada savaÅŸan Ä°ranlÄ± milisler ve onlarÄ±n destekÃ§ilerine dikkati Ã§ekti.

Tunuslu uzman, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu noktada DoÄŸu Halep'teki savaÅŸÄ± yÃ¶neten Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'nun yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ten KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± TÃ¼mgeneral KasÄ±m SÃ¼leymani'nin gÃ¶zardÄ± edilmemesi gerek. SÃ¼leymani, ateÅŸkesi sekteye uÄŸrattÄ± ve Rusya ateÅŸkesin uygulanmasÄ± iÃ§in birÃ§ok kez olaylara mÃ¼dahale etmek zorunda kaldÄ±. Ama SÃ¼leymani, kendi ÅŸartlarÄ±nÄ± dayatmayÄ± baÅŸardÄ± ve Rusya'nÄ±n Ã¶fkesine neden oldu. Bu durum ileride Ä°ran-Rusya gerilimini doÄŸurabilir."

"Astana'da yapÄ±lacak toplantÄ± uluslararasÄ± kararlar temelinde siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacak." diyen Åžeyh, "TÃ¼rkiye-Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Irak ve Suriye'de terÃ¶rle mÃ¼cadelede olumlu etkileri olacak. TÃ¼rkiye'nin Suriye'de El-Bab ve Cerablus, Irak'ta ise BaÅŸika'da askeri gÃ¼Ã§leri bulunuyor. Rusya ile saÄŸlanan uzlaÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi durumunda bunun bÃ¼yÃ¼k faydalarÄ± olacaktÄ±r. Rus uÃ§aklarÄ± Suriye'de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bulunduÄŸu ve TÃ¼rkiye'nin ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± alanlarda tarama faaliyetleri yapabilir, ayrÄ±ca lojistik ve istihbarat alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi tesis edilebilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ARAP ÃœLKELERÄ° ETKÄ°SÄ°ZVE YETERSÄ°Z"

Fas El-Kadi Ayyad Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler uzmanÄ± Abdussamed Belkebir ise Suriye konusunda Arap Ã¼lkelerinin izlediÄŸi tutumu eleÅŸtirdi. Belkebir, "BÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerde Arap Ã¼lkelerinin hiÃ§bir etkisi kalmadÄ±." dedi.

Arap Ã¼lkelerine "gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde etkin olma ve Suriye konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Belkebir, "BÃ¶lge ve tÃ¼m dÃ¼nya Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlere sahne oluyor. Arap Ã¼lkeleri de Ã¶zellikle Suriye krizi konusundaki toplantÄ±larda rol oynamalÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± stratejilerle bu deÄŸiÅŸimlere ayak uydurmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Astana'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde baÅŸta TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes olmak Ã¼zere olumlu gÃ¶stergeler olduÄŸunu ifade eden Belkebir, "TÃ¼rkiye'nin de toplantÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ var." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Fas 5. Muhammed Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler ProfesÃ¶rÃ¼ Taceddin el-Huseyni de Arap Ã¼lkelerinin gerek bireysel gerekse Arap BirliÄŸi dÃ¼zeyinde Ã§Ã¶zÃ¼me katkÄ± saÄŸlama konusunda yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Huseyni, "BÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ dengesi, Arap Ã¼lkelerinin Ã¶zellikle MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan'Ä±n uzak kalmasÄ±ndan dolayÄ± uluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin nÃ¼fuzu lehine deÄŸiÅŸiyor." diyerek,mÃ¼zakerelerin TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n da mÃ¼dahil olmasÄ±yla bÃ¶lgedeki dengeleri deÄŸiÅŸtireceÄŸini savundu.