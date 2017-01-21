13:35, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± kalktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n personeli ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.

"Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Personel YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

YÃ¶netmelikle Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline iliÅŸkin, ilgili kanunlarda bulunan hÃ¼kÃ¼mlerin uygulanmasÄ±na dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna gÃ¶re, Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personelin ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek.

Resmi olarak gÃ¶rev yapan kadÄ±n personel, hamileliÄŸini belgelediÄŸi takdirde resmi kÄ±yafet yerine sivil kÄ±yafetle gÃ¶rev yapabilecek.

GeÃ§ici gÃ¶revlendirmeler

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda her kademedeki personel, geÃ§ici gÃ¶revlendirmeyle gÃ¶revlendirilebilecek.

GeÃ§ici gÃ¶revlendirilen personelin, aylÄ±k ve diÄŸer mali, sosyal haklarÄ± kendi kurumunun bÃ¼tÃ§esinden karÅŸÄ±lanacak ancak disiplin soruÅŸturmasÄ± fiilen gÃ¶revli olduÄŸu kurum bÃ¼nyesinde yapÄ±lÄ±rken, soruÅŸturma dosyasÄ±, iÅŸlem yapÄ±lmak Ã¼zere soruÅŸturulan personelin mensubu olduÄŸu kurumun yetkili disiplin amiri ve kurullarÄ±na gÃ¶nderilecek.