13:39, 21 Ocak 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti Gambiya'nÄ±n yeni liderini tanÄ±dÄ±





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "1 AralÄ±k 2016 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼lkede istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa meydan vermeyen Gambiya halkÄ±nÄ±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu saÄŸduyulu tutum takdirle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸuâ€™nun (ECOWAS) inisiyatifiyle bÃ¶lge Ã¼lkelerinin liderlerinden oluÅŸan arabulucu komitesinin CumhurbaÅŸkanÄ± Jammehâ€™in gÃ¶revini devretmesi iÃ§in gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu gayretlerin "AfrikalÄ± sorunlara AfrikalÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler" ilkesine yeni ve somut bir Ã¶rnek teÅŸkil ettiÄŸi kaydedildi.

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