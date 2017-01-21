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SDÜ yeni nesillere Endülüs'ü tanıtacak
SDÜ yeni nesillere Endülüs'ü tanıtacak

SDÜ'de kurulan Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve yarışmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanıtılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam medeniyetinin en önemli zaman dilimlerinin birini oluşturan Endülüs dönemi, Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) kurulan Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve yarışmalarla yeni nesillere tanıtılacak.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endülüs'ün kendileri için çok önemli olduğunu, Endülüs'ü bir medeniyet olarak gördüklerini söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve geldiğinde "Kurtuba Vizyonunu" ortaya koyduklarını ifade eden Çarıkçı, Endülüs döneminde İslam medeniyetinin belki de en iyi üniversitelerinin kurulduğuna işaret ederek, "Endülüs dönemi, İslam dünyasının Batı dünyasına bilim ve sanatı öğrettiği dönemdir. Biz, Endülüs kavramını, Kurtuba Üniversitesi modelini seçtik." dedi.

Kapitalizmin etkisiyle Batı'nın dünyaya çok hakimmiş gibi gözüktüğünü ancak Batı'nın, İslam dünyasının bilim ve sanata yaptığı katkılarla bu duruma geldiğini vurgulayan Çarıkçı, "Bilim ve sanata İslam dünyasının, Türk dünyasının nasıl büyük katkılar yaptığını, ne tür medeniyetlerin ortaya konduğunu biliyoruz. Ama gençlerimiz belki bilmiyor. Gençlere Endülüs ve Kurtuba kavramını, Avrupa'ya bilim ve sanat anlamında Müslümanların, Türklerin nasıl katkılar yaptıklarını anlatmak amacıyla bu vizyonu seçtik." diye konuştu.

Ortaya koydukları vizyon kapsamında SDÜ Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduklarına dikkati çeken Çarıkçı, "Bu araştırma merkezi, Endülüs medeniyetinin günümüzde sosyal ve fen bilimleri alanına yaptığı katkıyı ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

- Makale yarışması

Merkezin ilk faaliyetinin “Endülüs’ten Günümüze Bakış” konulu uluslararası makale yarışması olduğunu aktaran Çarıkçı, şu bilgileri verdi:

"Katılımcılardan geçmişten günümüze Endülüs'ü yorumlamalarını istiyoruz. Bilim, sanat, mimarlık, temel bilimler, tarih, siyaset biliminden herkesin katılacağı bir makale yarışması düzenliyoruz. Aslında burada bir medeniyeti anlatmalarını istiyoruz. Özgün eserler bekliyoruz. Bu makaleleri bilimsel bir heyet inceleyecek. Hem bilimsel hem de kurgusal açıdan bir incelemeye tabi tutulacak ve en iyisini seçeceğiz. Diğer makaleler de boşa gitmeyecek. Bunları, üniversitenin bu vizyonunu anlatan bir kitap olarak yayımlayacağız."

- "Medeniyetimizi inşa eden kurumların hatırlanmasını istiyoruz"

Bu yarışmanın gelecek yıldan itibaren düzenli olarak yapılacağını belirten Çarıkçı, bu sayede Türk ve İslam medeniyetini inşa eden kurumların hatırlanmasını istediklerini dile getirdi.

Son dönemde üniversitelerin bu amaçla faaliyetler içerisinde olduğuna dikkati çeken Çarıkçı, "Devletimiz de bunlarla alakalı faaliyetler yapıyor. Biz de bu faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla Endülüs vizyonunu ilgilendiren önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

- Birinci olan Endülüs'ü görecek

Merkezin müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem de başvuruların başladığı yarışmada makalelerin son teslim tarihinin 17 Nisan olduğunu söyledi.

Yarışmada birinci olan katılımcının Endülüs, ikincinin Bosna Hersek, üçüncünün ise İstanbul gezisi ile ödüllendirileceğini bildiren Erdem, yarışmanın ardından oluşturacakları kitap okuma programında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "İslam ve Batı" adlı kitabına yer vereceklerini ve 2017 yılı içerisinde "Kurtuba" isimli yılda iki kez çıkarılması planlanan dergiyi okuyucularla buluşturacaklarını ifade etti.

 

 



İlgili Konular Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs
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