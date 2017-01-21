14:11, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ã‡in'deki toprak kaymasÄ±:12 Ã¶lÃ¼





Ã‡in'deki heyelanda Ã§Ã¶ken otelde 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasÄ±nda Ã§Ã¶ken otelde 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡in Merkez Televizyonu (CCTV), Nancang kasabasÄ±nda Ã§Ã¶ken Ã¼Ã§ katlÄ± otelin enkazÄ±nda mahsur kalan 10 kiÅŸinin cesetlerinin bulunduÄŸu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 12'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Enkazdan daha Ã¶nce saÄŸ Ã§Ä±karÄ±lan 5 kiÅŸiden 2'si kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. BÃ¶lgede arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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