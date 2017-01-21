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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:14, 21 Ocak 2017 Cumartesi
Asya
14:11, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Ã‡in'deki toprak kaymasÄ±:12 Ã¶lÃ¼
Ã‡in'deki toprak kaymasÄ±:12 Ã¶lÃ¼

Ã‡in'deki heyelanda Ã§Ã¶ken otelde 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasÄ±nda Ã§Ã¶ken otelde 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ã‡in Merkez Televizyonu (CCTV), Nancang kasabasÄ±nda Ã§Ã¶ken Ã¼Ã§ katlÄ± otelin enkazÄ±nda mahsur kalan 10 kiÅŸinin cesetlerinin bulunduÄŸu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 12'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Enkazdan daha Ã¶nce saÄŸ Ã§Ä±karÄ±lan 5 kiÅŸiden 2'si kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

BÃ¶lgede arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



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