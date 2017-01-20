14:37, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul Emniyeti'nden FETÃ– operasyonu: 132 gÃ¶zaltÄ±





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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