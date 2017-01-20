Ä°stanbul Emniyeti'nden FETÃ– operasyonu: 132 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Makedonya arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼niversite denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti
ATO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran, "Sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyoruz" dedi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.