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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:14, 21 Ocak 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
14:37, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Ä°stanbul Emniyeti'nden FETÃ– operasyonu: 132 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul Emniyeti'nden FETÃ– operasyonu: 132 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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