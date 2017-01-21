14:39, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde silah sesleri





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde freni patlayan kamyonÂ korkuttu.Â Kamyonun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki bariyeri dur ihtarÄ±na uymayÄ±p aÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±, olayla ilgili 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Valilikten konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda emniyet gÃ¼Ã§lerinin "Dur" ihtarÄ±na uymayan kamyonetin freninin patlamasÄ±ndan dolayÄ± duramadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi: "Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsÃ¼z yaklaÅŸmasÄ± paniÄŸe yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.Â Polis ekipleri anÄ±nda mÃ¼dahale ederek kamyon gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konunun terÃ¶rle ilgili olmadÄ±ÄŸÄ± kamuoyunun bilgisine sunulur."

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