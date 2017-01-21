Afrika'yla iliÅŸkiler daha da derinleÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± heyeti ile 22-26 Ocak'ta Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ile ivme kazanan diplomatik iliÅŸkiler dÄ±ÅŸ ticarete iliÅŸkin rakamlara da yansÄ±yor.
KÃ¼resel ticaret aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi giderek artan Afrika Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkiler, diplomatik iliÅŸkilerin sÄ±klÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ± 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸim gÃ¶sterdi. Bu dÃ¶nemde kÄ±ta Ã¼lkelerine yÃ¶nelik toplam ihracat 64 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karken, dÄ±ÅŸ ticaret hacmi de 93,8 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.
DÄ±ÅŸ ticarette Kuzey Afrika Ã¼lkeleri Ã¶n planda yer alÄ±rken, 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke 16 milyar 61 milyon dolarla MÄ±sÄ±r oldu. Bu Ã¼lkeyi, 9 milyar 192 milyon dolarla Cezayir, 9 milyar 120 milyon dolarla Libya, 5 milyar 874 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolarla Tunus izledi.
Ä°thalat aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda MÄ±sÄ±r bu dÃ¶nemde 7 milyar 3 milyon dolarla en Ã§ok ithalat yapÄ±lan Afrika Ã¼lkesi olarak dikkati Ã§ekti. Bu Ã¼lkeyi 6 milyar 832 milyon dolarla GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, 4 milyar 451 milyon dolarla Cezayir, 3 milyar 925 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolara Tunus takip etti.
TÃ¼rk inÅŸaatÃ§Ä±larÄ±n ilk kez 1972'de Libya'daki Trablus LimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ± Ã¼stlenmesiyle girilen Afrika pazarÄ±nda toplamda bin 200'den fazla projeye imza atÄ±lÄ±rken, bu projelerin toplam bedeli de 58 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk mÃ¼teahhitlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne Ã¼stlendikleri proje toplamÄ± iÃ§inde Afrika'nÄ±n payÄ± da yÃ¼zde 17,5 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.
Bu alanda en Ã§ok iÅŸ yapÄ±lan Ã¼lke Libya olurken, Cezayir, Fas, Etiyopya, Nijerya, Sudan ve Kamerun Ã¶nemli tutarda projelerin Ã¼stlenildiÄŸi diÄŸer Ã¼lkeler oldu.
TÃ¼rk mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±, 2000-2016 yÄ±llarÄ±nda Afrika Ã¼lkelerinin baÅŸkentlerinde, uluslararasÄ± havalimanlarÄ±, raylÄ± ulaÅŸÄ±m sistemleri, toplu konut projeleri, enerji nakil hatlarÄ±, sanayi tesisleri gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli projelere de imza atttÄ±.
TANZANYA TÃœRK Ä°Åž DÃœNYASI Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°
DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) TÃ¼rkiye-Tanzanya Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± AytaÃ§ DinÃ§er, Tanzanya'nÄ±n TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, "Tanzanya, son on yÄ±lda SahraaltÄ± Afrika'da en iyi ekonomik performans gÃ¶steren Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. Ãœlke ekonomisi bu dÃ¶nemde yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 6 seviyelerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼." dedi.
Ãœlke ekonomisindeki bÃ¼yÃ¼menin inÅŸaat, madencilik ve hizmetler sektÃ¶rlerinin desteÄŸiyle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DinÃ§er, Tanzanya'nÄ±n DoÄŸu Afrika GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi Ã¼yesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
"Madagaskar turizm fÄ±rsatlarÄ± sunuyor"
DEÄ°K TÃ¼rkiye-Madagaskar Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n KÄ±roÄŸlu da Madagaskar'Ä±n bu yÄ±l yÃ¼zde 4,5 seviyesinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, 22 milyon nÃ¼fuslu bir ada devleti olan Ã¼lkenin, alt yapÄ±, enerji, turizm, madencilik ve imalat sanayi gibi pek Ã§ok alanda yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Madagaskar'da, Fransa, Kanada ve Ã‡in gibi Ã¼lkelerin yatÄ±rÄ±mlarÄ± olduÄŸunu kaydeden KÄ±roÄŸlu, "Madagaskar, doÄŸal gÃ¼zellikleri ve keÅŸfedilmemiÅŸ koylarÄ± ile tam bir turizm cennetidir. Ãœlkenin bakir koylarÄ±nda ciddi tesis ve altyapÄ± ihtiyacÄ± bulunuyor. TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n turizm sektÃ¶rÃ¼ndeki birikimi, otel ve diÄŸer turizm tesisleri iÃ§in karlÄ± yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± sunuyor." diye konuÅŸtu.
"Mozambik zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n iÅŸletilmesi konusunda fÄ±rsatlar sunuyor"
DEÄ°K TÃ¼rkiye-Mozambik Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Erhan BarutoÄŸlu da Mozambik karasularÄ±nda bulunan yÃ¼ksek miktardaki doÄŸalgazÄ±n ticarileÅŸtirilmesi sonrasÄ±nda Ã¼lkenin dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz (LNG) ihracatÃ§Ä±sÄ± olabileceÄŸine iÅŸaret etti.
Ãœlkenin jeopolitik aÃ§Ä±ndan gÃ¼zel bir konumda bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken BarutoÄŸlu, Ã¼lkenin zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ± ve bunlarÄ±n iÅŸletilip iletilmesi konusunda fÄ±rsatlar sunduÄŸunu dile getirdi.
BarutoÄŸlu, diÄŸer bazÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rÃ¼len yatÄ±rÄ±m finansman sorunlarÄ±nÄ±n Mozambik iÃ§in de mevcut olduÄŸunu anlatarak, "TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± ve hammadde ithalatÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Mozambik ve benzer pazarlarda var olmasÄ± TÃ¼rk giriÅŸimcileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼lmelidir. Afrika'nÄ±n en yÃ¼ksek potansiyele sahip Ã¼lkesi olduÄŸu dÃ¼nyada kabul edilmiÅŸ Mozambik'in, TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ve TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nlerini kucaklamaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r." deÄŸerlendirmelerinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Makedonya arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼niversite denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti
ATO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran, "Sadece savunma sanayinde deÄŸil pek Ã§ok alanda Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istiyoruz" dedi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ä°stanbul Esenyurt'ta polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemeler gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmazken saldÄ±rgan olay yerinde silah, el bombasÄ± ve Ã§antasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±.