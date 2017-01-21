14:50, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Afrika'yla iliÅŸkiler daha da derinleÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± heyeti ile 22-26 Ocak'ta Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.

AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± ile ivme kazanan diplomatik iliÅŸkiler dÄ±ÅŸ ticarete iliÅŸkin rakamlara da yansÄ±yor.

KÃ¼resel ticaret aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi giderek artan Afrika Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkiler, diplomatik iliÅŸkilerin sÄ±klÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ± 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸim gÃ¶sterdi. Bu dÃ¶nemde kÄ±ta Ã¼lkelerine yÃ¶nelik toplam ihracat 64 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karken, dÄ±ÅŸ ticaret hacmi de 93,8 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

DÄ±ÅŸ ticarette Kuzey Afrika Ã¼lkeleri Ã¶n planda yer alÄ±rken, 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke 16 milyar 61 milyon dolarla MÄ±sÄ±r oldu. Bu Ã¼lkeyi, 9 milyar 192 milyon dolarla Cezayir, 9 milyar 120 milyon dolarla Libya, 5 milyar 874 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolarla Tunus izledi.

Ä°thalat aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda MÄ±sÄ±r bu dÃ¶nemde 7 milyar 3 milyon dolarla en Ã§ok ithalat yapÄ±lan Afrika Ã¼lkesi olarak dikkati Ã§ekti. Bu Ã¼lkeyi 6 milyar 832 milyon dolarla GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, 4 milyar 451 milyon dolarla Cezayir, 3 milyar 925 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolara Tunus takip etti.

TÃ¼rk inÅŸaatÃ§Ä±larÄ±n ilk kez 1972'de Libya'daki Trablus LimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ± Ã¼stlenmesiyle girilen Afrika pazarÄ±nda toplamda bin 200'den fazla projeye imza atÄ±lÄ±rken, bu projelerin toplam bedeli de 58 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±.

TÃ¼rk mÃ¼teahhitlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne Ã¼stlendikleri proje toplamÄ± iÃ§inde Afrika'nÄ±n payÄ± da yÃ¼zde 17,5 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

Bu alanda en Ã§ok iÅŸ yapÄ±lan Ã¼lke Libya olurken, Cezayir, Fas, Etiyopya, Nijerya, Sudan ve Kamerun Ã¶nemli tutarda projelerin Ã¼stlenildiÄŸi diÄŸer Ã¼lkeler oldu.

TÃ¼rk mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±, 2000-2016 yÄ±llarÄ±nda Afrika Ã¼lkelerinin baÅŸkentlerinde, uluslararasÄ± havalimanlarÄ±, raylÄ± ulaÅŸÄ±m sistemleri, toplu konut projeleri, enerji nakil hatlarÄ±, sanayi tesisleri gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli projelere de imza atttÄ±.

TANZANYA TÃœRK Ä°Åž DÃœNYASI Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) TÃ¼rkiye-Tanzanya Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± AytaÃ§ DinÃ§er, Tanzanya'nÄ±n TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, "Tanzanya, son on yÄ±lda SahraaltÄ± Afrika'da en iyi ekonomik performans gÃ¶steren Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. Ãœlke ekonomisi bu dÃ¶nemde yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 6 seviyelerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼." dedi.

Ãœlke ekonomisindeki bÃ¼yÃ¼menin inÅŸaat, madencilik ve hizmetler sektÃ¶rlerinin desteÄŸiyle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DinÃ§er, Tanzanya'nÄ±n DoÄŸu Afrika GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi Ã¼yesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"Madagaskar turizm fÄ±rsatlarÄ± sunuyor"

DEÄ°K TÃ¼rkiye-Madagaskar Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n KÄ±roÄŸlu da Madagaskar'Ä±n bu yÄ±l yÃ¼zde 4,5 seviyesinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, 22 milyon nÃ¼fuslu bir ada devleti olan Ã¼lkenin, alt yapÄ±, enerji, turizm, madencilik ve imalat sanayi gibi pek Ã§ok alanda yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Madagaskar'da, Fransa, Kanada ve Ã‡in gibi Ã¼lkelerin yatÄ±rÄ±mlarÄ± olduÄŸunu kaydeden KÄ±roÄŸlu, "Madagaskar, doÄŸal gÃ¼zellikleri ve keÅŸfedilmemiÅŸ koylarÄ± ile tam bir turizm cennetidir. Ãœlkenin bakir koylarÄ±nda ciddi tesis ve altyapÄ± ihtiyacÄ± bulunuyor. TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n turizm sektÃ¶rÃ¼ndeki birikimi, otel ve diÄŸer turizm tesisleri iÃ§in karlÄ± yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± sunuyor." diye konuÅŸtu.

"Mozambik zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n iÅŸletilmesi konusunda fÄ±rsatlar sunuyor"

DEÄ°K TÃ¼rkiye-Mozambik Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Erhan BarutoÄŸlu da Mozambik karasularÄ±nda bulunan yÃ¼ksek miktardaki doÄŸalgazÄ±n ticarileÅŸtirilmesi sonrasÄ±nda Ã¼lkenin dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz (LNG) ihracatÃ§Ä±sÄ± olabileceÄŸine iÅŸaret etti.

Ãœlkenin jeopolitik aÃ§Ä±ndan gÃ¼zel bir konumda bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken BarutoÄŸlu, Ã¼lkenin zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ± ve bunlarÄ±n iÅŸletilip iletilmesi konusunda fÄ±rsatlar sunduÄŸunu dile getirdi.

BarutoÄŸlu, diÄŸer bazÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rÃ¼len yatÄ±rÄ±m finansman sorunlarÄ±nÄ±n Mozambik iÃ§in de mevcut olduÄŸunu anlatarak, "TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± ve hammadde ithalatÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Mozambik ve benzer pazarlarda var olmasÄ± TÃ¼rk giriÅŸimcileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼lmelidir. Afrika'nÄ±n en yÃ¼ksek potansiyele sahip Ã¼lkesi olduÄŸu dÃ¼nyada kabul edilmiÅŸ Mozambik'in, TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ve TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nlerini kucaklamaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r." deÄŸerlendirmelerinde bulundu.