15:14, 21 Ocak 2017 Cumartesi

ÃœrdÃ¼n-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama





ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi,4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi. Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriye'deki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda bomba patlamasÄ± sonucu dÃ¶rt sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralanmanÄ±n olduÄŸu bildirildi. Â

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