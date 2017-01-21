ÃœrdÃ¼n-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi.
Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriye'deki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda bomba patlamasÄ± sonucu dÃ¶rt sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralanmanÄ±n olduÄŸu bildirildi.
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Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor
ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi,4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
BrÃ¼ksel'de Avrupa Yahudi BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir konferansa katÄ±lmayÄ± planlayan Eski Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Livni, savaÅŸ suÃ§larÄ±yla ilgili tutuklanacaÄŸÄ±ndan korkarak geziyi iptal etti.
Ä°ngiltere'deki hastane ve bakÄ±mevlerinde gÃ¼nde en az 2 kiÅŸinin aÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
GÃ¼ney Kore'de sanatÃ§Ä±larÄ±n "kara listeye" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim tutuklandÄ±
Ä°talya'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s kaza yaptÄ±, 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Melbourne'da binlerce kiÅŸi ABD BaÅŸkanÄ± Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Yeni ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Oval Ofis'te imzalanan ilk kararname "Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ±n iptalini kapsÄ±yor
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "AtacaÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±m ordumuzun bugÃ¼n ve gelecekte savaÅŸmaya hazÄ±r olmasÄ±nÄ± temin etmeye yÃ¶nelik olacaktÄ±r" dedi.
ParaÃ§inar'da sebze-meyve pazarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, selefi Obama'nÄ±n Ä°klim Eylem PlanÄ±'nÄ± kaldÄ±rmaya kararlÄ± olduÄŸu bildirildi
Gambiya'nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kaybeden ancak gÃ¶revini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±p Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, hÃ¼kÃ¼mete muhalif binlerce sanatÃ§Ä± hakkÄ±nda kara liste hazÄ±rlamakla suÃ§lanÄ±yor
UNESCO, geÃ§en yÄ±l sonu aÄŸÄ±r bombardÄ±mana hedef olan Suriyeâ€™nin tarihi Halep kentindeki tahribatÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi