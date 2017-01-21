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Makedonya'dan denklik anlaşması için rahatlatan açıklama
Makedonya'dan denklik anlaşması için rahatlatan açıklama

Makedonya'dan Türkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCO’nun Lizbon Sözleşmesini önceki yıllarda imzaladıkları için iki anlaşmaya gerek olmadığından ikincisinin iptal edildiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Makedonya’yla var olan üniversite denklik anlaşmasını feshedilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anlaşmayı feshetmesinin öncesinde iki ülkenin ilgili kurumları tarafından karar alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın feshetmesinden önce, 1998 yılında imzalanan bu anlaşmanın geçerliliğinin kaldırılması hakkında iki ülkenin de ilgili kurumları tarafından kararlaştırılmıştır. Çünkü her iki ülke Avrupa Konseyi ile UNESCO’nun Lizbon Sözleşmesini (The Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region) imzalamış ve Makedonya 1 Ocak 2003, Türkiye ise 1 Mart 2007 yılında bu sözleşmeyi uygulamaya koymuştur” denilerek, iki benzer anlaşmaya gerek olmadığı için böyle bir adım atıldığı kesinleşmiş oldu.

Açıklamada, Bakanlık olarak Türk ve Makedon kurumları arasında işbirliğine vurgu yapılırken, Makedonya’nın eğitim dahil birçok alanda işbirliği bulunan Türkiye’nin demokratik kurumlarına darbe girişiminden bugüne tam destek verdikleri hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bazı medyalarda yer alan ve Türkiye’nin, Makedonya’dan FETÖ’yle mücadele noktasında yeterli destek görmemesi nedeniyle anlaşmanın feshedildiğine dair iddiaları da yalanladı.

 



İlgili Konular makedonya türkiye
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