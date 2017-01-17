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15:34, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan ilk referandum yorumu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan ilk referandum yorumu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, M4 HattÄ± TavÅŸantepe, Pendik, ve YakacÄ±k metro istasyonlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

TBMM'den geÃ§en anayasa teklifine iliÅŸkin ErdoÄŸan, "Ne yaptÄ±nÄ±z ki diyenlere dÃ¼n akÅŸam parlamento gÃ¼zel bir cevap verdi. Ama gerÃ§ek cevabÄ± inÅŸallah beÅŸer planÄ±nda egemenlik milletindir. Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z"

"Sizlerden ÅŸimdiden bir ricada bulunuyorum; bu referandumla ilgili kampanyada inanÄ±yorum ki sizler gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Ã§alÄ±ÅŸmak suretiyle geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼yeceksiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim RabiamÄ±z var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz tek milletiz, tek bayraÄŸÄ±z, tek vatanÄ±z, tek devletiz. Ã–yleyse durmak yok, yola devam." diye konuÅŸtu.



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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan ilk referandum yorumu
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