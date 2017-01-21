15:57, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Midilli'de can yeleÄŸi mezarlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlkelerindeki savaÅŸlardan ve ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§arak gÃ¼venli bir yaÅŸam umuduyla Avrupa'ya akÄ±n eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zorlu yolculuklarÄ±ndaki duraklardan biri Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±.

Midilli'de Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, can yeleÄŸi, ÅŸiÅŸme bot ve bir zamanlar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ait Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar, tarihin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ olaylarÄ±ndan birinin acÄ± hatÄ±ralarÄ±nÄ± simgeliyor.

Molivos bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan bu yÄ±ÄŸÄ±nlar, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ege Denizi'nde sÄ±klÄ±kla Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanan yolculuklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan dramÄ±n izlerini barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

Midilli AdasÄ±'na vardÄ±ktan sonra herhangi bir ÅŸekilde Avrupa yolculuÄŸuna devam etmeyi baÅŸaran sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan kalan eÅŸyalar arasÄ±nda yoksulluklarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren giysiler, ayakkabÄ±lar ve oyuncaklar, bu Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yolculuktan geri kalan acÄ± hatÄ±ralar olarak dikkati Ã§ekiyor.

Adada geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesislerinin bulunmamasÄ± ve ana karadaki merkezlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n pahalÄ±ya mal olmasÄ± nedeniyle akÄ±beti belirsiz yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n biraz Ã¶tesinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Midilli'ye ulaÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lan eski balÄ±kÃ§Ä± tekneleri de gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. BazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, can yeleklerini Ã§anta gibi kullanÄ±labilir Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme Ã§abalarÄ± ise yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±yor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin ve gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda denizde hayatÄ±nÄ± kaybeden yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sembolÃ¼ haline gelen can yelekleri, krize dikkat Ã§ekmek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§eÅŸitli gÃ¶sterilerde kullanÄ±lÄ±rken, birÃ§ok sanat eserine de ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtu.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n boÄŸulmalarÄ±nÄ±n bir sebebi olarak gÃ¶sterilen ucuz can yelekleri Londra'nÄ±n Parlamento MeydanÄ±'ndaki bir gÃ¶steride de kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras da geÃ§en haziranda Atina'yÄ± ziyaret eden BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'a bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± can yeleÄŸini hediye etmiÅŸti.

GeÃ§en iki yÄ±l boyunca Ã§oÄŸunluÄŸu Suriye ve Irak gibi savaÅŸ bÃ¶lgelerinden kaÃ§arak Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸma umuduyla yola Ã§Ä±kan bir milyonun Ã¼zerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ege Denizi'ni aÅŸarak Yunanistan Ã¼zerinden gÃ¶Ã§ ederken, bunlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Midilli'den geÃ§miÅŸti.

Ege'de 2015'te 279, 2016 yÄ±lÄ±nda da 192 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bu kÄ±sa ancak tehlikeli yolculuÄŸu tamamlayamadan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. GeÃ§en Mart'tan bu yana TÃ¼rkiye ve Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki gÃ¶Ã§men mutabakatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 95'in Ã¼zerinde bir oranda azalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸleri ile Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 19'a dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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