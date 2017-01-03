16:20, 21 Ocak 2017 Cumartesi

IraklÄ± din adamlarÄ±ndan DEAÅž sonrasÄ± iÃ§in "birlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IraklÄ± SÃ¼nni ve Åžii din alimleri DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi ve birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nda yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BaÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ä°slami Birlik KonferansÄ±'nda sÃ¶z alan konuÅŸmacÄ±lar, Irak'taki farklÄ± din ve mezhepler arasÄ±ndaki ortak noktalarÄ±n ihtilaflÄ± noktalardan Ã§ok daha fazla olduÄŸunu ifade etti.

HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± SÃ¼nni VakfÄ± temsilcisi Åžeyh HÄ±dÄ±r ez-Zeydi, "HalkÄ±mÄ±z arasÄ±na giren mezhepÃ§ilik, yakÄ±nda son bulacak olan aÃ§Ä±k bir hastalÄ±ktÄ±r." dedi.

Zeydi, Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± zaferler elde ettiÄŸi ÅŸu aÅŸamada, Ã¼lkedeki farklÄ± mezhep ve oluÅŸumlar arasÄ±ndaki birliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesinin son derece Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Muhammed Said en-Numani, SÃ¼nniler ve Åžiiler arasÄ±ndaki ortak paydalarÄ±n ayrÄ±lÄ±klardan Ã§ok daha fazla olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r. DÃ¼zenlenen dini toplantÄ±lar ve konferanslar, dini ve mezhebi yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yok oluÅŸunun bir yansÄ±masÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

"MEZHEPÃ‡Ä°LÄ°K SÄ°YASÄ° AMAÃ‡ OLMAMALI"

Ã–te yandan Irak meclisindeki en bÃ¼yÃ¼k gruplardan Irak Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hakim de "mezhep ile mezhepÃ§iliÄŸi birbirinden ayÄ±rmanÄ±n zorunlu olduÄŸunu ve mezhepÃ§iliÄŸin siyasi amaÃ§lara alet edilmemesi gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.

DEAÅž Ã¼yelerine karÅŸÄ± elde edilen zaferin Irak halkÄ±nÄ± birleÅŸtirici yÃ¶nde kullanÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hakim ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Mezhebi Ã§eÅŸitlilik temel bir zorunluluk ve toplumda birliÄŸi derinleÅŸtiren zenginlik kaynaÄŸÄ±. YapmamÄ±z gereken bu farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ÅŸekilde kanalize etmek ve siyasi Ã§Ä±karlara alet etmemek."

Siyasi gÃ¶zlemciler DEAÅž sonrasÄ± Irak iÃ§in "mezhep, etnik ve siyasi temelli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.