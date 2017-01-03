IraklÄ± din adamlarÄ±ndan DEAÅž sonrasÄ± iÃ§in

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
IraklÄ± SÃ¼nni ve Åžii din alimleri DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi ve birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nda yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ä°slami Birlik KonferansÄ±'nda sÃ¶z alan konuÅŸmacÄ±lar, Irak'taki farklÄ± din ve mezhepler arasÄ±ndaki ortak noktalarÄ±n ihtilaflÄ± noktalardan Ã§ok daha fazla olduÄŸunu ifade etti.
HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± SÃ¼nni VakfÄ± temsilcisi Åžeyh HÄ±dÄ±r ez-Zeydi, "HalkÄ±mÄ±z arasÄ±na giren mezhepÃ§ilik, yakÄ±nda son bulacak olan aÃ§Ä±k bir hastalÄ±ktÄ±r." dedi.
Zeydi, Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± zaferler elde ettiÄŸi ÅŸu aÅŸamada, Ã¼lkedeki farklÄ± mezhep ve oluÅŸumlar arasÄ±ndaki birliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesinin son derece Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Muhammed Said en-Numani, SÃ¼nniler ve Åžiiler arasÄ±ndaki ortak paydalarÄ±n ayrÄ±lÄ±klardan Ã§ok daha fazla olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r. DÃ¼zenlenen dini toplantÄ±lar ve konferanslar, dini ve mezhebi yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yok oluÅŸunun bir yansÄ±masÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
"MEZHEPÃ‡Ä°LÄ°K SÄ°YASÄ° AMAÃ‡ OLMAMALI"
Ã–te yandan Irak meclisindeki en bÃ¼yÃ¼k gruplardan Irak Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hakim de "mezhep ile mezhepÃ§iliÄŸi birbirinden ayÄ±rmanÄ±n zorunlu olduÄŸunu ve mezhepÃ§iliÄŸin siyasi amaÃ§lara alet edilmemesi gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.
DEAÅž Ã¼yelerine karÅŸÄ± elde edilen zaferin Irak halkÄ±nÄ± birleÅŸtirici yÃ¶nde kullanÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hakim ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Mezhebi Ã§eÅŸitlilik temel bir zorunluluk ve toplumda birliÄŸi derinleÅŸtiren zenginlik kaynaÄŸÄ±. YapmamÄ±z gereken bu farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ÅŸekilde kanalize etmek ve siyasi Ã§Ä±karlara alet etmemek."
Siyasi gÃ¶zlemciler DEAÅž sonrasÄ± Irak iÃ§in "mezhep, etnik ve siyasi temelli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.
BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi
ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias TÃ¼rk ordusunun KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti
Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r" dedi
Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor
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