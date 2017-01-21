16:37, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rÄ±da 5 gÃ¶zaltÄ±





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Emniyetiâ€™ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸÃ¼phelilerini yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ekipler, 15 adrese operasyon dÃ¼zenledi. SaldÄ±rganlarla irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerden birinin DHKP/C Ã¼yesi Åž.T. olduÄŸu iddia edildi. DÃ¼n Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bahÃ§e duvarÄ± isabet almÄ±ÅŸtÄ±. AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da ise lav silahÄ± mermisi camÄ± kÄ±rarak iÃ§erideki duvara saplanmÄ±ÅŸtÄ±. Olaylarda Ã¶len ya da yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.