Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rÄ±da 5 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyetiâ€™ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸÃ¼phelilerini yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ekipler, 15 adrese operasyon dÃ¼zenledi. SaldÄ±rganlarla irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bu arada, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerden birinin DHKP/C Ã¼yesi Åž.T. olduÄŸu iddia edildi.
DÃ¼n Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bahÃ§e duvarÄ± isabet almÄ±ÅŸtÄ±.
AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da ise lav silahÄ± mermisi camÄ± kÄ±rarak iÃ§erideki duvara saplanmÄ±ÅŸtÄ±. Olaylarda Ã¶len ya da yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±.
GenÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgayla baÅŸlayan husumet, eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili AtaoÄŸlu'nun devreye girmesiyle son buldu
Bir bankaya ait ATM'den 243 bin 665 TL para Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±
Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ToplantÄ±sÄ± dÃ¼n Moskova'da dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, TÃ¼rkiye ile Makedonya arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼niversite denklik anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti.
TSK, AdÄ±yaman kÄ±rsalÄ±nda BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensubu terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzileri, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekÃ¢tÄ± dÃ¼zenlenerek imha etti