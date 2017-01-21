KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde olumlu hava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde "GÃ¼venlik ve Garantiler" konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± BeÅŸli Konferans'Ä±n ikinci turu Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda sona erdi.
Adadaki soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in 12 Ocak'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferans, verilen aranÄ±n ardÄ±ndan garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan, Ä°ngiltere ile KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk kesiminden uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
BM Genel Sekreteri KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, konferansÄ±n ikinci oturumunun uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n ve bugÃ¼n Mont Pelerin'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.
Eide, Cenevre'de oluÅŸturulan Ã§alÄ±ÅŸma grubunun kendisine emanet edilen "GÃ¼venlik ve Garantiler" temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndaki belirli konularÄ± ve bu baÅŸlÄ±ktaki detaylara yÃ¶nelik gerekli enstrÃ¼manlarÄ±n belirlenmesini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"ToplantÄ±lar olumlu bir havada geÃ§ti" ifadesini kullanan Eide, konferans sÃ¼recinin hala devam etmesinden dolayÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±yla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
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ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias TÃ¼rk ordusunun KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti
Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r" dedi
Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor
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Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
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GÃ¼ney Kore'de sanatÃ§Ä±larÄ±n "kara listeye" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim tutuklandÄ±
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