GÃ¼ncelleme: 16:43, 21 Ocak 2017 Cumartesi

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde olumlu hava





BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde "GÃ¼venlik ve Garantiler" konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± BeÅŸli Konferans'Ä±n ikinci turu Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda sona erdi. Adadaki soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in 12 Ocak'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferans, verilen aranÄ±n ardÄ±ndan garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan, Ä°ngiltere ile KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk kesiminden uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BM Genel Sekreteri KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, konferansÄ±n ikinci oturumunun uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n ve bugÃ¼n Mont Pelerin'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti. Eide, Cenevre'de oluÅŸturulan Ã§alÄ±ÅŸma grubunun kendisine emanet edilen "GÃ¼venlik ve Garantiler" temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndaki belirli konularÄ± ve bu baÅŸlÄ±ktaki detaylara yÃ¶nelik gerekli enstrÃ¼manlarÄ±n belirlenmesini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. "ToplantÄ±lar olumlu bir havada geÃ§ti" ifadesini kullanan Eide, konferans sÃ¼recinin hala devam etmesinden dolayÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±yla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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