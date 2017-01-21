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18:20, 21 Ocak 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
16:56, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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ÅžÄ°Ã– DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Moskova'da
ÅžÄ°Ã– DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Moskova'da

Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ToplantÄ±sÄ± dÃ¼n Moskova'da dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Huilai dahil olmak Ã¼zere Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ÅžÄ°Ã–) Ã¼ye Ã¼lkelerinin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ÅžÄ°Ã– Genel Sekreteri ve bÃ¶lgesel terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã¶rgÃ¼tlerinin mÃ¼dÃ¼rleri toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.

SÄ°Ã–'deki geliÅŸmeler Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunan temsilcilerin, Ã¼ye Ã¼lkelerin liderlerinin vardÄ±klarÄ± fikir birliÄŸinin hayata geÃ§irilmesi, bÃ¶lgesel gÃ¼venliÄŸi korumasÄ± ve her alandaki gerÃ§ekÃ§i iÅŸbirliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini belirttiler.

Li Huilai toplantÄ± sÃ¼recinde, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°gov Morgulov, Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamalzinov ile ayrÄ± ayrÄ± bir araya geldi.



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