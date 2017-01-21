BaÅŸkentte ATM hÄ±rsÄ±zlarÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Â Ankara'da bir bankaya ait ATM'nin arka kapÄ± kilidini aÃ§arak iÃ§indeki 243 bin 665 lirayÄ± Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§en Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Yenimahalle ilÃ§esi Yeni BatÄ± Mahallesi Åžehit Mehmet Kolcu Sokak'taki UÄŸraÅŸ Ã‡arÅŸÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan ATM'nin arka kapÄ± kilidi aÃ§Ä±larak 243 bin 665 TL, 1 kamera kayÄ±t cihazÄ± ve 6 para kasetinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit etti.
ATM'nin arka kapÄ±sÄ±nda herhangi bir zorlama izinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine gÃ¼venlik ÅŸirketi elemanlarÄ±nÄ± takibe aldÄ±.
GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, olayla ilgisi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len gÃ¼venlik ÅŸirketinde gÃ¶revli Hakan B. ve Berkem S, dÃ¼n yakalanarak Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼pheliler, emniyetteki ifadelerinde suÃ§larÄ±nÄ± itiraf ederek parayÄ± nereye sakladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ATM'den Ã§aldÄ±klarÄ± parayÄ± kendi aralarÄ±nda paylaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± da itiraf eden ÅŸÃ¼phelilerin ifadeleri doÄŸrultusunda polis, Berkem S.'nin kaldÄ±ÄŸÄ± kapÄ±cÄ± dairesinde poÅŸet iÃ§erisinde 120 bin 80 lira buldu. Hakan B.'nin oturduÄŸu binanÄ±n deposunda ise poÅŸet iÃ§erisinde 107 bin 500 lira ile paranÄ±n geri kalanÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen ziynet eÅŸyalarÄ± ele geÃ§irildi
Muhafaza altÄ±na alÄ±nan para ve ziynet eÅŸyalarÄ±, avukat nezaretinde ATM'si soyulan banka ÅŸubesinin yetkililerine teslim edildi.
GenÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgayla baÅŸlayan husumet, eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili AtaoÄŸlu'nun devreye girmesiyle son buldu
Bir bankaya ait ATM'den 243 bin 665 TL para Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±
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