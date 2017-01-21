GÃ¼ncelleme: 17:20, 21 Ocak 2017 Cumartesi

BingÃ¶l'de husumetli aileler barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esinde iki aile arasÄ±ndaki husumet, aile fertlerine verilen barÄ±ÅŸ yemeÄŸiyle sona erdirildi.

Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼ Dik Ä°stasyonu mezrasÄ±nda yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavganÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n kan davasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini engellemek iÃ§in eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili KazÄ±m AtaoÄŸlu devreye girdi.

Ã‡aytepe Camisi mÃ¼ÅŸtemilatÄ±nda verilen barÄ±ÅŸ yemeÄŸinde Kur'an-Ä± Kerim tilavetinin ardÄ±ndan konuÅŸan Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammet Fuat TÃ¼rkman, husumetin bÃ¼yÃ¼mesine engel olma olgunluÄŸunu gÃ¶steren DengeÅŸik ve AkÄ±n aile bireylerine teÅŸekkÃ¼r etti.

GÃ¼zel bir olaya ÅŸahitlik etmek iÃ§in toplandÄ±klarÄ±nÄ± belirten TÃ¼rkman, "Bizim dinimiz de barÄ±ÅŸ ve huzur dinidir. Ä°slam kelimesinin anlamlarÄ±ndan biri de barÄ±ÅŸtÄ±r, esenliktir. BarÄ±ÅŸ geÃ§miÅŸteki acÄ±larÄ±, yaÅŸanan kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±, kÃ¼skÃ¼nlÃ¼kleri unutmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r. BarÄ±ÅŸ gelecekte olacak acÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in yapÄ±lÄ±r. Bu barÄ±ÅŸa vesile olanlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

GenÃ§ KaymakamÄ± Hasan HÃ¼seyin Vural da iki aile arasÄ±nda saÄŸlanan barÄ±ÅŸa ÅŸahitlik etmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberliÄŸin insana yakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Vural, "Hepimiz AdemoÄŸluyuz. Sonra MÃ¼slÃ¼manÄ±z, vatanÄ±mÄ±z, dinimiz, kitabÄ±mÄ±z bir. Olaylara geniÅŸ bir Ã§erÃ§evede bakarsak, kiÅŸisel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden biraz sÄ±yrÄ±lÄ±rsak bizler kardeÅŸimiz, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± sulh ile Ã§Ã¶zebiliriz. Bu husumeti sonlandÄ±ran her iki ailemizi de tebrik ediyorum." diye konuÅŸtu.

AtaoÄŸlu ise Kur'an-Ä± Kerim ve sÃ¼nnet Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rk BayraÄŸÄ± gÃ¶lgesinde bir barÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

KÃ¶ylerine baÄŸlÄ± mezrada iki aile arasÄ±nda ciddi bir sebep bulunmaksÄ±zÄ±n genÃ§ler arasÄ±nda bir hadise yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan AtaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ortada incir Ã§ekirdeÄŸini doldurmayan bir hadise. BugÃ¼n inÅŸallah gÃ¼zel bir barÄ±ÅŸ olacak. LÃ¼tfen bundan sonra bu kavgalar, dÃ¶vÃ¼ÅŸler olmasÄ±n. TÃ¼rkiye'de zaten bir terÃ¶r belasÄ± var. Devletimiz bu terÃ¶r belasÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor, bir gelsin bu ufak tefek ÅŸeylerle mi uÄŸraÅŸsÄ±n. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu barÄ±ÅŸÄ±n kalÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan okunan duanÄ±n ardÄ±ndan DengeÅŸik ve AkÄ±n aile bireyleri kucaklaÅŸarak barÄ±ÅŸtÄ±.