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Balkanlar
17:23, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Arnavutluk'ta eski Ã¶ÄŸretmene "terÃ¶r propagandasÄ±" soruÅŸturmasÄ±
Arnavutluk'ta eski Ã¶ÄŸretmene

Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arvutluk'un Ä°ÅŸkodra ÅŸehrindeki Åžeyh Åžamia Medresesinde (imam-hatip lisesi) yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan eski Ã¶ÄŸretmen E.A. DEAÅž'Ä±n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Arnavutluk'taki bir televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan DEAÅž propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan E.A. hakkÄ±nda, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan soruÅŸturma boyunca ev hapsinde tutulmasÄ± kararÄ± verildi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan okul yÃ¶netimi, eski Ã¶ÄŸretmen E.A. tarafÄ±ndan ifade edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin, okulun resmi Ã§izgisini temsil etmediÄŸini kaydetti.

Okul yÃ¶netimince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸretmenin ifadelerinin kurum olarak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim sÃ¼recinde sunduklarÄ± ve hedefledikleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tam tersi yÃ¶nde olduÄŸu belirtilerek, "Medresemiz, Arnavutluk yasalarÄ± ve Arnavutluk Ä°slam BirliÄŸinin felsefesi doÄŸrultusunda, Ã¼niversite Ã¶ncesi eÄŸitim hizmeti veren bir kurumdur. YÃ¶netim ve eÄŸitim kadrosu olarak, yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de adÄ± geÃ§en Ã¶ÄŸretmenin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinden tamamen uzak olduÄŸumuzu bildiriyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca ÅŸÃ¼pheli E.A'nÄ±n, okulda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, bu eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§ide eÄŸitim kadrosunda yer almadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Arnavutluk EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da E.A'nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlik yapmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "BakanlÄ±k bu olayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve ders saatinde radikal dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini yaymak amacÄ±yla yapÄ±lan bu hareketi kabul edilemez olarak nitelendiriyor." ifadelerine yer verildi.

BakanlÄ±k olarak ilgili makamlardan konunun sonuna kadar araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen aÃ§Ä±klamada, "OkullarÄ±mÄ±z yeni nesle demokratik ve vatanseverlik deÄŸerlerini eken bir anlayÄ±ÅŸa sahip ve her tÃ¼rlÃ¼ radikalleÅŸme ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± reddediyor." deÄŸerlendirilmesinde bulunuldu.



Ä°lgili Konular Arnavutluk DEAÅž
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