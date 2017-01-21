GÃ¼ncelleme: 18:15, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Ä°srailliler zor kurtuldu





BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistinli yetkililer, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'daki Ã¶fkeli Filistin kÃ¶ylÃ¼lerinden dÃ¶rt Ä°srail yerleÅŸimcinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±. Belediye baÅŸkanÄ± Abdul Azeem el-Wadi AFP'ye verdiÄŸi demeÃ§te, dÃ¶rt silahlÄ± yerleÅŸimcinin Qusra kasabasÄ±na girerek konut sakinleriyle Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan arbedede Ã¶fkeli kÃ¶ylÃ¼ler tarafÄ±ndan etraflarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± Ã¼zerine dÃ¶rt Ä°sraillinin Filistin yetkililerince korumaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Belediye BaÅŸkanÄ±, Ä°srailli yetkililerin konu ile ilgili bilgilendirildiÄŸini koruma altÄ±na alÄ±nan Ä°sraillilerin teslim edileceÄŸini belirtti. Ä°srail ordusu olay hakkÄ±nda inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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