Donald Trump karÅŸÄ±tlarÄ±na biber gazÄ±yla mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABDâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Oregon eyaletinin Portland kentinde dÃ¼n Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkent Washingtonâ€™daki yemin tÃ¶reniyle aynÄ± saatlerde eylem ve gÃ¶steriler baÅŸladÄ±.
Pioneer Courthouse MeydanÄ±â€™nda Amerikan bayraÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, gÃ¶stericiler saat 17.00â€™de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±. Saat 21.00â€™e kadar kent merkezinde sÃ¼ren yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte bazÄ± gÃ¶stericiler polisle Ã§atÄ±ÅŸÄ±p etrafa saldÄ±rdÄ±.
Eylemler sÄ±rasÄ±nda polisin gÃ¶stericilere biber gazÄ±yla mÃ¼dahalesi amatÃ¶r kameralara yansÄ±dÄ±. Portland polisinin eylemler bittikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaÅŸlarÄ± 18 ile 45 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 kiÅŸinin â€˜ikinci derece kanunsuz davranÄ±ÅŸâ€™ nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi
ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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