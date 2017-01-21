18:08, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Donald Trump karÅŸÄ±tlarÄ±na biber gazÄ±yla mÃ¼dahale





ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Oregon eyaletinin Portland kentinde dÃ¼n Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkent Washingtonâ€™daki yemin tÃ¶reniyle aynÄ± saatlerde eylem ve gÃ¶steriler baÅŸladÄ±. Pioneer Courthouse MeydanÄ±â€™nda Amerikan bayraÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, gÃ¶stericiler saat 17.00â€™de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±. Saat 21.00â€™e kadar kent merkezinde sÃ¼ren yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte bazÄ± gÃ¶stericiler polisle Ã§atÄ±ÅŸÄ±p etrafa saldÄ±rdÄ±. Eylemler sÄ±rasÄ±nda polisin gÃ¶stericilere biber gazÄ±yla mÃ¼dahalesi amatÃ¶r kameralara yansÄ±dÄ±. Portland polisinin eylemler bittikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaÅŸlarÄ± 18 ile 45 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 kiÅŸinin â€˜ikinci derece kanunsuz davranÄ±ÅŸâ€™ nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°lgili Konular abd trump

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.